網球／約克維奇ATP阿斯塔納巡迴賽稱王 生涯第90冠到手

塞爾維亞名將約克維奇今天在世界職業網球協會（ATP）阿斯塔納（Astana）巡迴賽決賽擊敗希臘好手西西帕斯，拿下生涯第90冠，也是今年第4冠。

法新社報導，35歲的約克維奇（Novak Djokovic）僅花了75分鐘，便以6-3、6-4擊敗對手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），繼以色列、羅馬和溫布頓之後，拿下今年的第4座金盃。

這是以第4號種子身分參賽的喬帥連續第9勝，也讓他順利取得2022年ATP總決賽的門票。

喬帥上週拿下特拉維夫（Tel Aviv）巡迴賽冠軍，是他7月贏得第7座溫布頓金盃和第21座大滿貫金盃以來的首冠。

約克維奇因拒絕接種疫苗而無緣參加美國網球公開賽，他上月在倫敦參加拉沃盃（Laver Cup）費德瑞（Roger Federer）的告別賽。

第3號種子西西帕斯今天第9次打入ATP巡迴賽決賽，也是第9度和冠軍失之交臂，拿下了亞軍。