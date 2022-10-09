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體操／連3站鞍馬奪牌！蕭佑然土耳其奪生涯首金

聯合報／ 記者曾思儒／台北─土耳其梅爾辛電話採訪
東京奧運國手蕭佑然（左）在國際體操總會世界盃挑戰賽土耳其梅爾辛站奪金，和教練鄭焜杰合影。圖／鄭焜杰提供
東京奧運國手蕭佑然（左）在國際體操總會世界盃挑戰賽土耳其梅爾辛站奪金，和教練鄭焜杰合影。圖／鄭焜杰提供

東京奧運體操國手蕭佑然，歐洲3連站行程大有斬獲，前兩站都登上頒獎台的他，今天在國際體操總會世界盃挑戰賽土耳其梅爾辛站鞍馬決賽拿下15.050分，成決賽唯一超過15分的選手，也湊齊獨缺的金牌。

蕭佑然教練鄭焜杰提到，蕭佑然世錦賽選拔前有傷在身，沒能選上正選，這次是以候補身分一同到歐洲，經過連續3站賽事的洗禮，除金、銀、銅牌都包辦，透過賽事累積經驗，收穫十分豐富。

「第一次這樣走，收穫非常大，從比賽中增加抗壓性，緊張度降低，裁判的評分每站也都有收穫，透過每站去修正，也習慣比賽氛圍。」鄭焜杰指出，世界盃3站的強度和選手都不同，但進入單項決賽，要奪牌仍有一定難度，蕭佑然的鞍馬難度已經有6.1的動作，今天是3站總共6次上場最完美的一次，開心愛徒奪下成人國際賽場的第一面金牌。

鄭焜杰提到，蕭佑然的鞍馬難度已經有練到6.4甚至更高的難度動作，但動作仍不夠穩定，未來繼續加強質量，在國際賽場會有很大優勢和競爭力。

中華體操隊上月底展開歐洲行，世錦賽前先參加世界盃挑戰賽巴黎站、世界盃挑戰賽桑波特哈站和今天進行單項決賽的世界盃挑戰賽梅爾辛站，中華隊選手單項決賽發揮出色，每站都留下獎牌，今天也不例外，除蕭佑然先帶回鞍馬金牌，唐嘉鴻也在地板決賽獲得銅牌。

接續包括男子跳馬和男子吊環決賽，中華隊還有曾為聖、葉政和林冠儀登場，唯一女將賴品儒也闖平衡木和跳馬決賽，有機會再帶回獎牌。

東京奧運國手蕭佑然（左）在國際體操總會世界盃挑戰賽土耳其梅爾辛站奪金。圖／中華體操協會提供
東京奧運國手蕭佑然（左）在國際體操總會世界盃挑戰賽土耳其梅爾辛站奪金。圖／中華體操協會提供

世錦賽 中華隊 唐嘉鴻

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