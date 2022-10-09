體操／世界盃土耳其挑戰賽 蕭佑然奪鞍馬國際賽首金

在土耳其舉行的世界盃挑戰賽決賽今晚有捷報，「亞洲貓王」唐嘉鴻在地板項目奪銅後，鞍馬好手蕭佑然以15.050分，獲生涯國際賽首面鞍馬金牌，且連3站都登上頒獎台。

世界體操錦標賽10月底將在英國利物浦登場，鞍馬好手蕭佑然這次隨著台灣體操代表隊出征在歐洲3站世界盃挑戰賽累積經驗，第1站巴黎站拿下銅牌，第2站匈牙利收下銀牌，第3站轉戰土耳其麥新（Mersin）站。

蕭佑然今晚在世界盃土耳其挑戰賽上陣，挑戰升級獎牌成色，難度分6.100分，執行分則達到8.950分的高水準，2項都是全場最高，以15.050分奪得金牌，這也是他生涯首面國際賽鞍馬金牌。

「亞洲貓王」唐嘉鴻稍早在地板項目決賽獲得14.250分鍍銅，體操好手林冠儀以13.900分、名列第4，林冠儀接下來還將在吊環決賽亮相。

蕭佑然(中)奪鞍馬國際賽首金。 體操協會提供

蕭佑然(中)奪鞍馬國際賽首金。 體操協會提供