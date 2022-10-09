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網球／拍下西西帕斯連兩周登頂 約克維奇迎生涯第90冠

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
約克維奇。 美聯社
約克維奇。 美聯社

雖因沒有接種新冠肺炎疫苗缺席美網，塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）回歸職網賽場仍展現主宰力，上周先奪下特拉維夫公開賽冠軍，今天在阿斯塔納公開賽再以6：3、6：4拍下希臘球星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），迎接生涯第90座巡迴賽金盃。

35歲的約克維奇賽後受訪被問到，是否沒想過會贏下90座冠軍？他搖搖頭說：「我勇於做夢，我一直希望有很傑出的生涯，當然我不知道會打進多少場決賽、贏下多少場，但我的目標一直是到達這項運動的最高水準。」

這也是小約本季第4冠，他另在溫布頓迎接生涯第21座大滿貫，並在羅馬名人賽登頂，累積的積分讓他提前取得今年在義大利杜林舉行的ATP年終賽資格。

小約提到，很感激且開心還能在這樣的大舞台表現，「你知道，我已經35歲了，不是25歲。」他也承認，溫布頓奪冠後就沒有參加正式比賽，直到拉沃盃才回到賽場，讓自己更渴望勝利，「我無法奢求有更好的重新開始劇本了，我對剩下的賽季充滿動力，就像這兩周一樣。」

阿斯塔納公開賽屬於ATP 500系列賽，今天是西西帕斯第9度打進同等級系列賽決賽，但迄今仍空手而歸，不過目前世界排名第6的他明天排名將回到第5位，本季53勝也是勝場數第一位。

西西帕斯 溫布頓 約克維奇

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