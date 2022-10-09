足球／盧秀燕親臨安聯小世足 西屯足球場開箱啟用
安聯小小世界盃足球賽台中區的U10及U12組賽事，今天在台中西屯足球場展開為期4周的激烈賽程，台中市市長盧秀燕親自到現場為所有的參賽小球員加油打氣，宣示市府持續支持足球運動發展的方向。
盧秀燕開幕時表示，自上任後積極推動酷運動、酷城市，打造台中為健康的運動之都，除了首度引進迷你足球運動外，並且率全國之先推動「足球深耕計畫」，深入台中市29區，無論在山城、海線及屯區舉辦活動，都吸引在地親子熱情響應。
今天比賽的西屯區８人制足球場就是今年7月剛啟用，是一座標準8人制人工草皮足球場地，總經費高達2500萬元，但一座球場無法負荷現在大台中所有的足球賽事，盧秀燕宣布今年11月將在旁加碼興建「11人制標準人工草皮足球場」，共計再投入4960萬元。
盧秀燕感謝各級民意代表爭取預算，市府在西屯區總計投入7460萬元營造足球運動環境，除此之外，台中市還有一項國家級足球建設，就是全台首座「台中市足球運動休閒園區」，總經費高達12.78億元，完工後可舉辦國際賽事，市府有信心打造台中成為足球友善運動城市。
安聯人壽陳協理也盼所有參賽小球員都能保持健康運動的精神踢球，且今年隨著世界盃足球賽在卡達舉辦，希望未來有機會可以看到小朋友也能站上國際舞台為國爭光。
陣中擁有大量外籍球員的U8組隊伍Kickstar，除了在地球員外也有不少來自外縣市的球員，而且大多是慕名而來，捷克籍總教練Lukas表示他們的俱樂部宗旨就是快樂踢球、享受比賽帶來的樂趣，不會因球技不佳就減少上場的時間。
Lukas提到，台灣大部分的教練比較在意勝負而失去了踢球的樂趣，他本身也是足球員出身，從小接受完整的足球技術訓練，但也同時必須接受其他運動項目的訓練，因此國外的球員從小在許多技術層面及觀念上會比台灣單一項目的體育班要來得好。
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