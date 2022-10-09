足球／盧秀燕親臨安聯小世足 西屯足球場開箱啟用

安聯小小世界盃足球賽台中區的U10及U12組賽事，今天在台中西屯足球場展開為期4周的激烈賽程，台中市市長盧秀燕親自到現場為所有的參賽小球員加油打氣，宣示市府持續支持足球運動發展的方向。

盧秀燕開幕時表示，自上任後積極推動酷運動、酷城市，打造台中為健康的運動之都，除了首度引進迷你足球運動外，並且率全國之先推動「足球深耕計畫」，深入台中市29區，無論在山城、海線及屯區舉辦活動，都吸引在地親子熱情響應。

今天比賽的西屯區８人制足球場就是今年7月剛啟用，是一座標準8人制人工草皮足球場地，總經費高達2500萬元，但一座球場無法負荷現在大台中所有的足球賽事，盧秀燕宣布今年11月將在旁加碼興建「11人制標準人工草皮足球場」，共計再投入4960萬元。

盧秀燕感謝各級民意代表爭取預算，市府在西屯區總計投入7460萬元營造足球運動環境，除此之外，台中市還有一項國家級足球建設，就是全台首座「台中市足球運動休閒園區」，總經費高達12.78億元，完工後可舉辦國際賽事，市府有信心打造台中成為足球友善運動城市。

安聯人壽陳協理也盼所有參賽小球員都能保持健康運動的精神踢球，且今年隨著世界盃足球賽在卡達舉辦，希望未來有機會可以看到小朋友也能站上國際舞台為國爭光。

陣中擁有大量外籍球員的U8組隊伍Kickstar，除了在地球員外也有不少來自外縣市的球員，而且大多是慕名而來，捷克籍總教練Lukas表示他們的俱樂部宗旨就是快樂踢球、享受比賽帶來的樂趣，不會因球技不佳就減少上場的時間。