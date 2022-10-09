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首日爭光！ 陳宥蓁、黃琮棋攜手摘全民運舞蹈運動首金
全民運動會舞蹈運動項目，今天起於嘉義縣立體育館展開一連3天的賽事，由知名國標舞教練翁仲德，所指導的學生陳宥蓁、黃琮棋，獲得嘉義縣第一面舞蹈運動項目金牌；嘉義縣議員黃嫈珺表示，兩位小朋友不負鄉親的寄望，以明顯的優勢贏得第ㄧ面金牌。
陳宥蓁、黃琮棋兩人，在13歲以下雙人組競賽：拉丁舞兩項組，晉級決賽，靠著精湛舞技，贏得評審一致青睞肯定，獲得嘉義縣第一面舞蹈運動項目金牌。
全民運結合力與美的運動舞蹈項目向來備受矚目，在嘉義縣體育會舞蹈運動委員會主委、嘉義縣議員黃嫈珺極力爭取下，首次增開13歲以下青少組別，嘉義縣子弟兵也很爭氣，今天第一天賽事，就傳出奪金牌捷報。
黃嫈珺表示，今天進行的是雙人組賽，嘉義縣一般雙人組與13歲以下雙人組都是奪金大熱門，陳宥蓁、黃琮棋兩位小朋友也不負鄉親的寄望，以明顯的優勢贏得金牌，希望接下來的賽事繼續摘金。
摘舞蹈運動首金的黃琮棋表示，青少年選手為兼顧學校課業與舞蹈練習，常壓縮時間與犧牲個人休閒，往往考驗時間管理與強韌心理素質，但是為了備戰與提升個人能力在所不惜，特別感謝家人的陪伴與支持，可以帶著這份力量往前衝刺，這次和陳宥蓁攜手為家鄉拿到金牌，真的很高興。
嘉義縣13歲以下組別教練翁仲徳指出，嘉義縣全民運舞蹈運動代表隊這次可說是精銳盡出、勢在必得，目標12面金牌，歡迎鄉親到嘉義縣立體育館為子弟兵加油，見證發光在嘉義的勝利時刻。
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