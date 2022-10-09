快訊

網紅爆料害Lulu無端中槍 小S發聲澄清了

砰然巨響！新店社區大樓「超誇張鋼架掉落」 中庭遭掩埋

鴻海員工分紅9月底入帳！平均可領達百萬元 羨煞電子同業

羽球／台將稱霸雪梨挑戰賽 宋碩芸單、雙打封后

中央社／ 台北9日電
宋碩芸單、雙打封后。 宋碩芸臉書
宋碩芸單、雙打封后。 宋碩芸臉書

雪梨羽球挑戰賽各組決賽今天登場，台灣好手一舉包辦女單、男單、男雙、女雙、混雙冠軍，其中宋碩芸在女單奪得近3年來首冠後，在女雙也成功登頂。

2022雪梨羽球挑戰賽在澳洲舉行，今天展開5組決賽，且均可看見台將身影。

宋碩芸上週在加拿大羽球公開賽4強賽上演驚奇，淘汰里約奧運金牌、握有3面世錦賽金牌的西班牙前球后瑪琳（Carolina Marin），冠軍賽不敵加拿大華裔羽球好手李文珊，以亞軍作收。

宋碩芸本週轉戰南半球，參加雪梨羽球挑戰賽，高居女單頭號種子，並躋身決賽行列，今天以17比21、21比16 、21比14逆轉擊敗同樣來自台灣的陳肅諭，繼2019年11月屬於國際系列賽的挪威公開賽後，再度嚐到冠軍滋味，終於擺脫7連亞（含單、雙打）。

宋碩芸稍作休息後，在女雙決賽與余芊慧合體，以直落二橫掃另組台灣組合張淨惠與楊景惇，宋碩芸本屆賽事第2冠到手。

台灣羽球選手林俊易為男單第2種子，冠軍戰歷經3局大戰才脫困，以21比11、12比21、21比10擊退新加坡好手許家維，個人連3站封王。

至於男雙、混雙部分，台灣組合兄弟檔李芳任與李芳至奪得男雙冠軍，而陳信遠與楊景惇則是拿下合作首冠。

羽球 世錦賽 林俊易

延伸閱讀

羽球／婕斯羽你同行分齡賽 盼將羽球打成第2國球

羽球／羽協攜手大金推基層獎助 許玟琪、楊肉盧來傳承

加拿大羽賽／種子殺手宋碩芸居亞 李佳馨、葉宏蔚混雙登頂

加拿大羽賽／逆轉前球后馬琳！宋碩芸驚奇闖決賽

相關新聞

網球／22座大滿貫得主步入人生新階段 納達爾當爸了！

22座大滿貫冠軍「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）與妻子佩蕾洛（Mery Perello）愛情長跑17年，終於在昨（8）日，在結婚三週年之前，迎來了兩人的第一個小孩。

網球／「球王大戰」四強決勝盤 梅德維夫因傷退賽嚇到約克維奇

ATP500等級阿斯坦納公開賽昨（8）日在哈薩克進行四強賽，上演前後任球王大戰，由約克維奇（Novak Djokovic）對決梅德維夫（Daniil Medvedev），在即將進入第三盤決勝關鍵時，梅德維夫突然退賽，後來表示是因為大腿肌肉感到不適。

撞球／林啟明技術球世錦賽摘金 張榮麟9號球公開賽奪銀

外號「林師傅」、65歲的台灣資深撞球好手林啟明今天在世界技術球錦標賽拿下金牌，完成2連霸；而台灣撞球好手「火雲邪神」張榮...

羽球／台將稱霸雪梨挑戰賽 宋碩芸單、雙打封后

雪梨羽球挑戰賽各組決賽今天登場，台灣好手一舉包辦女單、男單、男雙、女雙、混雙冠軍，其中宋碩芸在女單奪得近3年來首冠後，在...

高球／美迪惠爾錦標賽第3輪遇亂流 李旻暫並列第65

台灣旅美高球好手李旻今天在LPGA美迪惠爾錦標賽第3輪表現不理想，一度連續4洞吞下柏忌，單日打出75桿，3輪總桿數以高於...

高球／兒童醫院公開賽第3輪 俞俊安暫並列第23

台灣旅美高球好手俞俊安今天在PGA兒童醫院公開賽繳出7鳥、2柏忌，打出3輪以來個人最佳的66桿，累計總桿數以低於標準10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。