撞球／林啟明技術球世錦賽摘金 張榮麟9號球公開賽奪銀

外號「林師傅」、65歲的台灣資深撞球好手林啟明今天在世界技術球錦標賽拿下金牌，完成2連霸；而台灣撞球好手「火雲邪神」張榮麟則在沙堡9號球公開賽奪銀。

2022年世界技術球錦標賽在美國舉行，技術球又稱藝術球，屬於撞球的高難度項目之一，需熟悉各種組合球型，同時還需掌握出桿技巧，考驗選手對球型的力道掌控，讓球型在碰撞後達到完美的呈現，具有觀賞性，但因必須在限定時間完成，因此選手臨場的心理素質也相當重要。

資深撞球好手林啟明為台灣唯一鑽研技術球領域好手，外號林師傅，外國人則稱他為Master Lin，儘管他只會幾句簡單英文，但在2020年勇闖美國參加世界技術球錦標賽，拿下個人生涯首座技術球冠軍，歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封後，林啟明今年再度出征世錦賽，且挺進決賽。

林啟明今天決賽以91比90擊敗2020年季軍、亞裔美籍好手汀秦（Tim Chin），完成2連霸。

除了林啟明外，張榮麟這次征戰在美國舉行的沙堡9號球公開賽同樣傳來捷報，今天冠軍賽遭遇到新加坡好手葉浚惟（Aloysius Yapp），雙方曾在9月底密西根公開賽4強賽碰頭，當時張榮麟落敗。

張榮麟這次沙堡9號球公開賽尋求甜蜜復仇，可惜包括冠軍賽在內，本屆賽事兩度與葉浚惟交手都未能突圍，冠軍賽以6比7吞敗，以銀牌作收。