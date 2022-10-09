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網球／22座大滿貫得主步入人生新階段 納達爾當爸了！

聯合新聞網／ 綜合報導
納達爾和愛妻佩蕾洛升格當爸媽。 圖擷自IG
納達爾和愛妻佩蕾洛升格當爸媽。 圖擷自IG

22座大滿貫冠軍「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）與妻子佩蕾洛（Mery Perello）愛情長跑17年，終於在昨（8）日，在結婚三週年之前，迎來了兩人的第一個小孩。

根據西班牙媒體《Diario de Mallorca》報導，34歲佩蕾洛在昨日早上於西班牙馬約卡島的一間私人診所誕下一男嬰，母子均安，讓37歲的納達爾正式申格當爸爸。

夫妻兩人都相當低調，在6月時西媒就曾報導佩蕾洛懷有身孕，當時納達爾受訪時回答「很明顯，我們組成家庭就是想要孩子，我很喜歡小孩，我希望自己的孩子也能做他們喜歡的事情。」間接承認消息。

後來他在和天王費德勒（Roger Federer）打完退休賽拉沃盃雙打後，就因「個人因素」退出比賽，就是為了回去陪老婆待產。

納達爾 費德勒

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