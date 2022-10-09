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網球／「球王大戰」四強決勝盤 梅德維夫因傷退賽嚇到約克維奇

聯合新聞網／ 綜合報導
梅德維夫（Daniil Medvedev）四強賽中因傷退賽。 美聯社
梅德維夫（Daniil Medvedev）四強賽中因傷退賽。 美聯社

ATP500等級阿斯坦納公開賽昨（8）日在哈薩克進行四強賽，上演前後任球王大戰，由約克維奇（Novak Djokovic）對決梅德維夫（Daniil Medvedev），在即將進入第三盤決勝關鍵時，梅德維夫突然退賽，後來表示是因為大腿肌肉感到不適。

開局梅德維夫狀況不錯先以6:4先拿下第一盤，到了第二盤雙方你來我往，逼入搶七大戰，最後由約克維奇以8:6拿下，扳平戰局。沒想到就在約克維奇準備上場打決勝盤時，梅德維夫突然宣布退賽，讓約克維奇嚇了一跳。

賽後梅德維夫在記者會表示，在搶七的第二點時，就有感受到大腿內肌不適，一開始以為只是抽筋，但後來狀況仍不太理想，在第二盤結束後就決定退賽，「我可以做到多打一盤，但我可能會錯過半年，就不只是一個月。」此外，他表示就算贏下這場進入決賽，也會選擇退賽。

約克維奇表示他已經要上場準備打第三盤時，就聽到梅德維夫決定退賽，當下相當的驚訝，他認為這場比賽非常競爭，特別是在第二盤，他一直在找方法突破，最後才辛苦拿下，「他不得不退出這場比賽的」、「希望他的傷勢不要太嚴重，他是一個強大的競爭對手」。

約克維奇 梅德維夫

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