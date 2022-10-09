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高球／美迪惠爾錦標賽第3輪遇亂流 李旻暫並列第65

中央社／ 台北9日電
李旻。 資料照(法新社)
李旻。 資料照(法新社)

台灣旅美高球好手李旻今天在LPGA美迪惠爾錦標賽第3輪表現不理想，一度連續4洞吞下柏忌，單日打出75桿，3輪總桿數以高於標準1桿的217桿，暫並列第65。

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）美迪惠爾錦標賽（Mediheal Championship）總獎金180萬美元（約新台幣5750萬元），4名參賽的台灣選手中，僅東京奧運國手徐薇淩、李旻通過前2輪考驗，晉級第3輪。

李旻今天第3輪從第1洞出發，開賽後還在找尋手感，第3至6洞連續吞下柏忌，儘管第7、8洞射下小鳥止血，但轉場後又在第12洞領到柏忌，單日打出高於標準3桿的75桿，3輪合計以高於標準1桿的217桿，排名從原本的第34跌至並列第65。

徐薇淩上週因身體臨時出狀況，生涯首度退賽，本週回歸賽場，前2輪各打出72桿、73桿，今天第3輪狀況還在調整，繳出1鳥、3柏忌，打出74桿，3輪總桿數219桿，排名暫居第71。

34歲的英格蘭女將夏朵芙（Jodi Ewart Shadoff）第3輪表現依舊穩健，抓下3鳥，以69桿繳卡，以低於標準14桿的202桿獨居領先，依舊握有4桿優勢，明天將挑戰生涯首座美巡賽冠軍。

李旻 徐薇淩 高爾夫

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