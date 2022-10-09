快訊

獨／國軍與「黑熊學院」無涉？ 國防院力挺籲民參與防衛課程

「mRNA疫苗會在全身亂竄引起器官發炎，蛋白疫苗不會」是事實嗎？

高球／兒童醫院公開賽第3輪 俞俊安暫並列第23

中央社／ 台北9日電
台灣旅美高球好手俞俊安今天在PGA兒童醫院公開賽繳出7鳥、2柏忌，打出3輪以來個人最佳的66桿，累計總桿數以低於標準10桿的203桿，暫並列第23。 美聯社
台灣旅美高球好手俞俊安今天在PGA兒童醫院公開賽繳出7鳥、2柏忌，打出3輪以來個人最佳的66桿，累計總桿數以低於標準10桿的203桿，暫並列第23。 美聯社

台灣旅美高球好手俞俊安今天在PGA兒童醫院公開賽繳出7鳥、2柏忌，打出3輪以來個人最佳的66桿，累計總桿數以低於標準10桿的203桿，暫並列第23。

美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）兒童醫院公開賽在美國內華達州拉斯維加斯舉行，今天展開第3回賽事。

美國好手坎特雷（Patrick Cantlay）第3輪一口氣打下11鳥且零柏忌，狂飆60桿，3輪總桿數以低於標準19桿的194桿，衝上第一，與韓國選手金周亨（TomKim，暫譯）並列領先。

俞俊安靠著上季在PGA次巡賽排名躋身前25名以內，獲得2022-2023年PGA賽季參賽資格，開季首站遭到淘汰後，上週在桑德森農場錦標賽，繳出並列第19、個人本季最佳成績。

俞俊安這次在兒童醫院公開賽前2輪各揮出69、68桿，他今天第3輪從第1洞出發，開賽連續進帳2鳥，儘管在第4洞領到柏忌，但隨即回穩，在第5、9洞再添1鳥，轉場後又再抓下3鳥、吞1柏忌，以66桿繳卡，3輪合計以低於標準10桿的203桿，暫時並列第23，有機會改寫個人本季最佳成績。

俞俊安 高爾夫

延伸閱讀

NBA球星Stephen Curry加入《PGA TOUR 2K23》 跟麥可喬丹、老虎伍茲較勁揮桿本領

高球／PGA桑德森農場錦標賽 俞俊安並列第19

高球／桑德森農場錦標賽第3輪繳68桿 俞俊安拚前10

PGA／桑德森農場錦標賽次輪 俞俊安繳71桿並列31

相關新聞

舉重亞錦賽／林呈璟挺舉、總和奪2銀

台灣舉重女將林呈璟今天凌晨在亞洲舉重錦標賽女子49公斤級上陣，儘管抓舉79公斤與銅牌擦身而過，但挺舉102公斤、總和18...

高球／兒童醫院公開賽第3輪 俞俊安暫並列第23

台灣旅美高球好手俞俊安今天在PGA兒童醫院公開賽繳出7鳥、2柏忌，打出3輪以來個人最佳的66桿，累計總桿數以低於標準10...

足球／鄭文燦 接掌足協

中華足球協會昨召開第13屆第一次會員大會並進行理監事改選，在理事長選舉中，桃園市長鄭文燦於39張選票中獲得過半的22票，...

足球／張武業拜會推廣大使許淑華 共商幼足深耕計畫

中華民國迷你足球協會祕書長張武業今天代表協會拜會親善大使許淑華，適逢推廣大使參加兒童劇團演出，張武業特地前往探班，同時也...

柔道世錦賽／連珍羚吞3指導 不敵東奧銅牌止步16強

在烏茲別克塔什干舉行的世界柔道錦標賽，我國好手在日前楊勇緯於男子60公斤級拿下銅牌後，今天則輪到「柔道女王」連珍羚在女子...

足球／足協自籌款比例高 方靖仁謝鄭文燦伸援手

中華足協理監事改選在今天落幕，將由桃園市市長鄭文燦接下邱義仁棒子擔任理事長，現任中華足協秘書長方靖仁也表示，在理事長邱義...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。