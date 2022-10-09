舉重亞錦賽／林呈璟挺舉、總和奪2銀

台灣舉重女將林呈璟今天凌晨在亞洲舉重錦標賽女子49公斤級上陣，儘管抓舉79公斤與銅牌擦身而過，但挺舉102公斤、總和181公斤，為台灣添得2面銀牌。

2022亞洲舉重錦標賽在巴林舉行，台灣舉重代表隊這次由總教練林敬能領軍。因亞錦賽和世錦賽間隔的太近，「舉重女神」郭婞淳選擇留在台灣，專心備戰12月的世錦賽。

亞錦賽女子49公斤級A組賽事首日登場，包括2名台灣選手林呈璟、黃宜甄在內，共10人參賽。

台灣舉重女子45公斤全國紀錄保持人林呈璟，過去曾是郭婞淳的陪練員，去年底曾征戰世界舉重錦標賽45公斤級，抓舉、挺舉與總和均名列第4，錯過站上頒獎台的機會，而因應2024年巴黎奧運縮減量級，這次亞錦賽則挑戰49公斤級。

抓舉部分，林呈璟首次挑戰79公斤失敗，第2次成功舉起，後來將重量上調至81公斤，可惜未能成功。

根據規定，抓舉最佳重量相同時，先舉起者名次在前，而烏茲別克選手潘菲洛瓦（Jamila Panfilova）先舉起79公斤，因此由潘菲洛瓦拿下銅牌，林呈璟名列第4。

挺舉部分，林呈璟依序舉起96公斤、100公斤、102公斤都過關，拿下銀牌，總和181公斤再進帳1銀。中國選手王佳麗抓舉81公斤、挺舉105公斤，總和186公斤，包辦3金。

林敬能賽後接受中央社訪問時稱讚林呈璟表現穩定，「雖然抓舉只有第4名，但強項挺舉有發揮出來，抓舉有點小失誤，不然會更好」。

林呈璟從45公斤級「升級」挑戰49公斤，林敬能表示，「很高興她能夠有耐心接受教練指導」，不過他提到，林呈璟接下來還得經過世錦賽洗禮，才能真正茁壯。

另外，舉重小將黃宜甄視「舉重女神」郭婞淳為偶像，今天抓舉72公斤，挺舉94公斤，總和166公斤以第7名作收。

談到黃宜甄這次表現，林敬能賽後說重話，他表示，黃宜甄個人挺舉最佳成績為96公斤，「小朋友她有很多問題，沒有解決的話，這輩子是不可能有成績的」。