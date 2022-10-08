足球／張武業拜會推廣大使許淑華 共商幼足深耕計畫

中華民國迷你足球協會祕書長張武業今天代表協會拜會親善大使許淑華，適逢推廣大使參加兒童劇團演出，張武業特地前往探班，同時也在空檔之餘準備幼兒足球項目深耕發展計畫與議員共同討論。

許淑華表示，台北市結婚率很高但相對的生育率低，她認為政府應協助家庭養小孩，在小孩的成長過程中應透過運動培養正確的家庭教育，台灣的運動項目很多，但足球才是各球類項目的運動之母。

許淑華指出，在家庭教育方面她強調必須培養小朋友正確的價值觀，不要每天埋首書堆，應鼓勵孩童遠離3C產品、並多走出戶外，踢足球是一個很好選擇，只要一顆球就可在戶外與全家同樂，也希望家中孩童就學後選擇運動項目發展能成為升學的助力而不是阻力。目前台北市缺少許多運動場館，未來也盡可能規畫將閒置的公園改裝成為幼兒運動的空間。

張武業也表示，今年是足球年，有許多活動跟計畫需多跟推廣大使許淑華合作進行，因為議員平常跑選舉行程比較忙，只好親自拜訪順便探班，除了當面溝通許多重大計畫例如社區足球菁英種子訓練營及足球的教材推廣外，目前進行中的國小迷你足球及安聯小小世界盃賽事也將在台北市完成決賽，希望能在推廣大使的大力協助下順利完成賽事。