柔道世錦賽／連珍羚吞3指導 不敵東奧銅牌止步16強

在烏茲別克塔什干舉行的世界柔道錦標賽，我國好手在日前楊勇緯於男子60公斤級拿下銅牌後，今天則輪到「柔道女王」連珍羚在女子57公斤級登場，在首輪輪空後，連珍羚第二輪先是擊敗波蘭選手，但第三輪遭遇東京奧運銅牌好手克林姆凱特（Jessica Klimkait），連珍羚最終是吞下3次指導落敗，止步於16強。

目前在女子57公斤級世界排名第23名的連珍羚，今年8月在哈薩克首都阿斯塔納舉行的亞錦賽中拿下銅牌，也是她個人在東京奧運後的首面獎牌，狀態漸入佳境。

過去連珍羚10度挑戰世錦賽兩度拿下第7名，今年她再戰世錦賽在首輪輪空後，第二輪就碰上2016年里約奧運就曾交手過的波蘭選手波多拉卡（Arleta Podolak），當時連珍羚以三角勒勝出晉級，而今天再度交手，連珍羚開賽不到1分鐘就靠著掃腰取得半勝，最終再靠著寢技順利取勝，挺進到16強賽。

而16強賽連珍羚隨即遭遇強敵，碰上世界排名第2名的去年東京奧運銅牌得主加拿大克林姆凱特，她同時也是去年布達佩斯世錦賽金牌，在開賽後不久連珍羚就接連吞下2次指導，在屈居下風的情況下，連珍羚在正規賽結束前也因為未能攻擊完成而吞下第3次指導，最終止步於16強，結束這次世錦賽之旅。