足球／足協自籌款比例高 方靖仁謝鄭文燦伸援手

中華足協理監事改選在今天落幕，將由桃園市市長鄭文燦接下邱義仁棒子擔任理事長，現任中華足協秘書長方靖仁也表示，在理事長邱義仁請辭且決定不競選連任後，很高興鄭文燦願意伸出援手，畢竟足協是一個自籌款比例相當高的協會，確實需要一位有募款能力的理事長來帶領。

中華足協在今天改選後，確認新任理事長為桃園市市長鄭文燦，副理事長則為蕭永福、王筱薰與趙榮瑞，足協也將會把改選結果呈報給內政部、教育部、亞足總和國際足總，並在新的行政團隊出爐後完成交接工作。

對於原任理事長邱義仁在今年8月因為修改章程未過，決定為自己的政見未能達成而且請辭後，由鄭文燦伸出援手並在今天順利接棒，中華足協秘書長方靖仁表示，足協每年的自籌款比例都相當高，每年舉辦台乙聯賽、五人制足球補助和提高國家隊補助待遇等就要自籌上千萬，「真的很感謝鄭市長，足協的自籌款很高，確實需要一位有募款能力的理事長帶領。」

儘管改選圓滿落幕，但邱義仁在任內希望修改章程來開放更多選手、教練、球迷，甚至是乙級、5人制球隊加入，並提高女性參與保障名額，不過在這次改選後，不僅沒有女性理監事當選，唯一現役運動員代表蔡明容也未能接下王湘惠棒子成為協會理事。

方靖仁認為，提高女性參與與保障名額是民眾和球迷的期待，對於足協在未來推動女足和女性參與足球運動部分也會是一大助力；至於王湘惠在上任理監事會中扮演協會與球員間相當重要的溝通橋樑，甚至能協助協會政策的傳達，而這次由蔡明容代表運動員參選卻未能當選，方靖仁說：「以我個人立場是覺得這屆沒有運動員理事確實比較可惜。」