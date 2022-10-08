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足球／足協改選落幕 鄭文燦：讓足球大家庭越來越好

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
鄭文燦。 報系資料照
鄭文燦。 報系資料照

中華民國足球協會在今天召開第13屆第一次會員大會並進行理監事改選，並由桃園市市長鄭文燦當選新任理事長，3位副理事長在經投票後由蕭永福（33票）、王筱薰（25票）與趙榮瑞（21票）當選。

任期將在今年期滿的中華足協理事長邱義仁，在8月份因為修改足協章程受阻後，以致自身政見未能達成，因此向理事會具文提出辭呈，而今天中華足協也召開第13屆第一次會員大會並進行理監事改選，最終桃園市市長鄭文燦在39張有效選票中拿下22票，擊敗勁球網董事長張璨當選理事長。

而在7名理事與3名監事選舉部分，最終理事由郭志恆、鄭家興、曾維廣、羅建輝、方錦龍、蔡尚明、陳雙全當選，康小玲、林亮君、陳貴人3人候補，監事則為李永山、林德嘉、彭臺臨。

對於順利當選中華足協理事長，鄭文燦也透過聲明表示，「感謝關心台灣足球運動發展的朋友們，感謝會員代表的支持，以及足協所有同仁的努力，這次足協的改選工作可以順利完成。接下來，我將與大家一同為台灣足球運動盡心盡力，讓足球這個大家庭越來越好，也讓足球運動更紮根、更普及，選手、教練與球隊得到更多的支持。」

不過依照國體法規定，現任中央機關政務人員及中央民意代表不得擔任前項特定體育團體之理事或監事，如未來鄭文燦受邀入閣並請辭中華足協理事長，依照目前足協章程，若理事長職位空缺（在位者過世、辭職或連續五次缺席會議），則需在45天內召開臨時會員大會選出新任理事長。

中華足協

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