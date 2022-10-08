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足球／中華足協今改選 鄭文燦獲22票當選理事長

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
鄭文燦當選新任足協理事長。圖／聯合報系資料照片
鄭文燦當選新任足協理事長。圖／聯合報系資料照片

中華足協在今天進行第13屆理監事改選，在理事長選舉中兩名候選人分別為桃園市市長鄭文燦以及勁球網董事長張璨，最終鄭文燦在39張有效票中獲得22票，擊敗張璨的17票，順利當選理事長。

中華足協在日前理事長邱義仁宣布請辭後，於今天召開會員大會並進行第13屆理監事會改選，而今次理事長選舉共3人參選，包括由桃園市體育總會足球委員會推薦的鄭文燦、台南體育總會足球委員會推薦的劉福財、航源足球俱樂部推薦的張璨，不過劉福財在選前2天也口頭宣布退出理事長選舉，僅剩兩人參選。

而今天改選最終結果，鄭文燦在39張有效票中共獲得22票，張璨則是拿下17票，由鄭文燦當選新任理事長。

現任桃園市市長鄭文燦，任職桃園市長期間，大力支持與推動桃園市足球運動發展，不僅建立從幼兒園、國小、國中、高中、大學及企業球隊的六級銜接，同時建置多個足球場地，包括青埔、中路、雙連坡、小檜溪及南昌等，成效卓著。

而這次競選鄭文燦也提出多項政見，包括提升各縣市基層足球人口參與及增加、落實各級國家代表隊選訓與銜接、強化各項國際交流與互動、協助國內比賽場館及訓練場館建置、持續推動企業足球聯賽及職業足球俱樂部成立的前導作業、整合引進國內外各項資源，有效支援基層與地方委員會相關發展。

中華足協

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