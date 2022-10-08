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全民運地主隊嘉義縣女將國術雙雙奪金 拿3金4銀1銅

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
全民運地主隊嘉義縣女將國術雙雙奪金，共拿3金4銀1銅。圖／嘉縣府提供
全民運地主隊嘉義縣女將國術雙雙奪金，共拿3金4銀1銅。圖／嘉縣府提供

全民運國術昨天最後一天賽程，3天比拚男女子組掛技擂台國術各量級，進行最後排名賽，分別是女子組一到五級、男子組一到七級，以及最受矚目男女混合組對練國術雙人對練。

女子組一、二級掛技擂台國術，分別由嘉縣劉翊婷、黃元貞上陣，一路過關斬將，雙雙榮登后座，繼女子短兵器奪金，嘉縣國術共拿3金。一級銀牌由新北市蔡郁蓓收下，銅牌屏東代表葉惠慈，二級銀牌桃園鄭心嫻、銅牌宜蘭陳慧蘭。

女子組三級，台中顏筱涵以12比6摘金牌，她的對手嘉縣陳佩榛收下銀牌，銅牌新北市陳宜盈。四級金牌台南曾雨培，銀牌高雄吳和容，銅牌台中林采玫。五級金牌新北市何幸玫、嘉縣侯旻汶銀牌、台中市王芊惠銅牌。

男子組一級吳與為台南拿一金，銀牌台中市蔡昕志，銅牌新北市簡佑諺；二級台南洪百賢奪金，銀牌及銅牌分別是嘉縣蔡辰泓，苗栗縣陳志鈺。

三級金銀銅牌分別是新北市王天佑、嘉縣林峻瑋和台中市顏仁杰，四級是台南市陳一鳴金牌、台中市程義翔銀牌、新北市陳耿豪銅牌。五級金牌台中林修文，屏東江漢銀牌，地主隊林勁成銅牌。六級金牌台中市石華安，銀牌台北市劉鈞瑋，銅牌宜蘭張世昌。男子七級台南黃群祐奪金，台中市曾世澔摘銀，台北市劉宏凱銅牌。截至目前，嘉義縣代表隊國術拿3金4銀1銅的成績。

壓軸登場男女混合組對練國術雙人對練，台南賴柏綸、賴錦輝憑躂刀對鐵尺，動作簡捷俐落，以平均分數88.奪金牌，雲林縣吳東霖、林睿騰使用三叉對盾牌，總分85.8銀牌，高雄郭威呈、黃宗佑以成績85.6分些微差距奪銅牌。

全民運地主隊嘉義縣女將國術雙雙奪金，共拿3金4銀1銅。圖／嘉縣府提供
全民運地主隊嘉義縣女將國術雙雙奪金，共拿3金4銀1銅。圖／嘉縣府提供

吳東霖

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