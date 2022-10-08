自行車／拉拉隊女神梔梔領騎 雙十連假300車友浪漫抵嘉

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處「2022極點慢旅極西點國聖港燈塔暨雲嘉南濱海經典小鎮自行車慢遊」系列活動第二場「嘉義雙教堂浪漫騎旅」今天於嘉義著名景點-布袋海景公園（高跟鞋教堂）聚集300位車友一齊出發。

行政院雲嘉南聯合服務中心副執行長王開玹表示，自2020年蘇貞昌院長揭示向海致敬政策以來，政府不僅持續挹注前瞻經費，並通過海洋三法，讓濱海區域的發展更臻完善，同時，嘉義縣布袋鎮長陳鳳梅亦感謝中央支持地方經濟建設，包含布袋商港聯外道路跨海大橋，以及舉辦觀光活動提振產業效益。

雲嘉南管理處為推廣雲嘉南濱海觀光圈業者的特色商品，在會場周邊規劃結合在地小農及文創業者打造的20個「鹹味浪潮鹹良好物」市集，讓雙十連假到訪的騎士遊客，能暢遊雲嘉南。

本次活動途經嘉義布袋充滿漁村壁畫的「厝味碧沙街」，沿著多元自行車路線編號31-1號的夕鹽段，走訪鹽田遺跡「井仔腳瓦盤鹽田」，折返點為台南水晶教堂，沿途除能享受濱海的特殊景緻外，還可一日完成浪漫雙教堂巡禮，為呼應「甜蜜幸福」氛圍，主辦單位特別安排南瓜馬車供車友拍照；雙人組攜手完騎還加碼送象徵愛情的玫瑰花，都讓車友直呼：「太浪漫，抵嘉真好！」盡情享受雲嘉南濱海經典小鎮獨特魅力。

為行銷整體觀光效益，本次活動推出完騎送百元自行車集希券、環保寶特瓶紗織活動紀念POLO衫、ericoco獨家設計限量聯名款鑰匙圈等紀念品，指定住宿或於鹹味浪潮市集消費滿1000元，就可參加美利達自行車、觀光圈體驗券、在地伴手禮等10萬元大獎的抽獎活動。活動也特別邀請拉拉隊女神梔梔擔任領騎嘉賓，出發前親自帶領車友做足暖身，並熱情為車友加油打氣，更對粉絲們喊話「雲嘉南鹹良好物市集」非來不可。

為推廣自行車低碳旅遊，雲嘉南管理處推動自行車「2022領騎培訓計畫」，共培訓71位在地觀光圈夥伴成為專業領騎達人，將透過自行車生態輕旅行，導入觀光效益，打造永續觀光小鎮。