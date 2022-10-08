羽球／婕斯羽你同行分齡賽 盼將羽球打成第2國球
2022婕斯盃「羽你同行」分齡賽今天在台北體育館點燃戰火，今年比賽有北、高兩站，賽事總監王大智表示，兩站參賽人數超過2000人次，希望能將羽球打造成棒球之後的第2國球。
今年邁入第5年的婕斯「羽你同行」分齡賽，比賽為期3天，甚至提供Youtube轉播，這項賽事前身是2017婕斯盃全明星羽球對抗賽，當年還曾邀請在台北世大運摘金的戴資穎以及王子維參賽。
身兼賽事總監與婕斯大中華區市場總監的王大智，透露自己一直以來都喜歡運動，但在舉辦羽球賽前，他卻從未接觸過這項運動，他不好意思地說：「我一開始以為羽球沒有強度。」
在舉辦過首屆婕斯盃全明星羽球對抗賽後，王大智覺得比賽很好看，打起來也真的很好玩，因此也一頭栽進羽球世界，從隔年起也把比賽觸角伸向基層，創辦「羽你同行」親子羽球賽。
王大智笑說，開始打羽球後，才發現這項運動甚至比高爾夫更有趣，「我快60歲了，羽球不管是強度也好，身體需要的敏捷度和協調性，都不亞於其他球類。」
「羽你同行」親子分齡賽自2018年創辦至今，今年恰逢第5年，王大智也透露，5年來參賽人次累積近萬人，也希望能把羽球運動的風潮延續下去，「讓羽球成為台灣棒球之外，另一個國球。」
不過外界好奇的是，婕斯盃全明星羽球對抗賽近幾年似乎靜悄悄，對此王大智解釋，近年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，外籍人士入台不僅麻煩，而且費用高昂，未來仍有重啟計畫，屆時將結合學童、親子賽事，將比賽規模越辦越大、越辦越好。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言