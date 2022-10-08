快訊

還原環南市場之亂 鍾小平指控讓陳時中、黃珊珊中箭

國門要開啦！ 買機票旅遊血拚 刷對卡賺6%回饋

高球／LPGA美迪惠爾錦標賽 李旻、徐薇淩晉級

中央社／ 台北8日電
徐薇淩。 美聯社
徐薇淩。 美聯社

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）美迪惠爾錦標賽次輪賽事今天登場，東京奧運國手李旻揮出71桿，2輪總桿數142桿，為4名台將中最佳，暫時並列第34，與徐薇淩一同晉級。

總獎金180萬美元（約新台幣5750萬元）LPGA美迪惠爾錦標賽（Mediheal Championship）在美國加州索米斯（Somis）舉行，英格蘭女將夏朵芙（Jodi EwartShadoff）帶著2桿領先優勢出發，今天第2回合繳出低於標準3桿的69桿，2輪累計低於標準11桿的133桿，繼續獨居領先，與第2名差距也擴大至4桿。

台灣這次共有4名好手參賽，除了東京奧運國手徐薇淩、李旻外，還有錢珮芸、侯羽桑，其中李旻去年參加美迪惠爾錦標賽，與冠軍擦身而過，以第2作收。

李旻首輪揮出71桿後，今天繳出3鳥、2柏忌，再度以71桿繳卡，2輪總桿數累計以低於標準2桿的142桿，暫時並列第34名。

徐薇淩上週因身體臨時出狀況，生涯首度退賽，經過調養、休息後，投入美迪惠爾錦標賽，次輪打出73桿，2輪合計以高於標準1桿的145桿，暫時並列第61，壓線晉級下一輪賽事。

錢珮芸、侯羽桑今天各打出75桿、77桿，總桿數各為148桿、150桿，分別並列90、101名，無緣晉級。

李旻 徐薇淩 侯羽桑

延伸閱讀

高球／LPGA美迪惠爾錦標賽 李旻繳71桿並列39

MLB／光芒晉級季後賽 輸球的太空人也有收穫

高球／阿肯色錦標賽第2輪 侯羽薔暫並列第18

高球／波特蘭菁英賽 李旻並列第24本季最佳

相關新聞

羽球／婕斯羽你同行分齡賽 盼將羽球打成第2國球

2022婕斯盃「羽你同行」分齡賽今天在台北體育館點燃戰火，今年比賽有北、高兩站，賽事總監王大智表示，兩站參賽人數超過20...

高球／LPGA美迪惠爾錦標賽 李旻、徐薇淩晉級

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）美迪惠爾錦標賽次輪賽事今天登場，東京奧運國手李旻揮出71桿，2輪總桿數142桿，為4...

2022全民運動會今起舉辦 侯友宜授旗勉勵挑戰巧固球8連霸

2022年全民運動會今天起至10月13日在嘉義縣舉辦，今早於板橋第一運動場舉行新北市代表隊授旗儀式，由新北市長侯友宜授旗...

桌球世團賽／我不敵陸夢幻隊摘銅

在中國大陸成都舉行的世界桌球團體錦標賽，我國女團昨在4強賽遭遇衛冕軍大陸隊，面對對手世界排名前3名的孫穎莎、陳夢、王曼昱...

NFL／超模妻吉賽兒訴離 傳奇四分衛布雷迪「非常心痛」

美國媒體上月報導，美式足球傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）和巴西超模吉賽兒邦臣（Gisele Bundchen）的...

擊劍／科威特亞洲U23錦標賽 台灣派出14選手出賽

2022年亞洲U23擊劍錦標賽，於科威特首都科威特城舉行，本次共有19個國家參賽，共有208位選手參賽，為期六天的賽事，中華台北擊劍隊也派出14位選手參賽。 銳劍有目前世界排名237，名列本次大會男

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。