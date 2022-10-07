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六大特色、與神同行 神獸盃動物園公益夜跑獲好評

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
邁入第三屆的「神獸盃動物園公益夜跑」暌違兩年之後再次登場。圖／精實文創提供
邁入第三屆的「神獸盃動物園公益夜跑」暌違兩年之後再次登場。圖／精實文創提供

邁入第三屆的「神獸盃動物園公益夜跑」暌違兩年之後再次登場，今年賽事集結多項創意和亮點，除了報名禮、完跑禮在名家設計操刀下，兼具美感及實用價值，賽事及活動內容也將宗教慶典與樂活路跑活動巧妙結合，跳脫傳統宮廟活動的窠臼，在年底前為數眾多眼花撩亂的路跑中，打造出一場小而美的好口碑賽事。

神獸盃路跑不僅是元太道堂「瘋神紀 10 道合趣」的開幕活動，也獲得台北市政府觀光傳播局贊助，路跑分成 21K半馬組、10K健跑組、3K神將組／親子健走組，賽事在台北市道南河濱公園盛大開跑，並邀請亮哲擔任神獸盃路跑代言人及大會主持人，星星哥哥王伯源、兒童節目主持人陳瑋薇為瘋神紀活動代言人。

當天路跑開始前，迎神隊伍報馬仔、宮旗、前導旗、鑼鼓隊、神童、神將、神轎、瘋神四輪車以及瘋神列車，從北市文山區元太道堂徒步走入動物園前道南河濱公園，在鑼鼓和鞭炮聲中，為路跑活動揭開熱鬧序幕。

本次賽事眾多吸睛亮點之一為趣味扮裝、神將組祈福競賽組，路跑當天秋老虎發威，神將組不僅頂著超重的偶裝，也頂著36度的高溫，但腳程神速完全不輸專業跑者，有神明的加持庇護，健步如飛完成這3公里路程，也為所有參與的跑者、選手、贊助廠商和工作人員祈福。

元太道堂主委朱陳火表示，「瘋‧神‧紀」自 102 年起每年舉辦，今年迎向第十年，除了致力推動正統道教文化與傳統藝術，也希望能帶動文山區的文化休閒觀光產業，舉辦神獸盃路跑就是一個很好的項目。經過這一波疫情，元太以積極行動擴大舉辦神獸盃動物園公益夜跑，鼓勵民眾走出家門迎向戶外，用正向態度迎接未來。

為了慰勞跑者辛勞，這次神獸盃的完跑補給十分澎湃，會場伙食區陣容堅強，有碗粿、油麵、炒米粉、滷肉飯、貢丸湯、烤地瓜、雞排、饅頭、肉粽、鐵蛋、雞排、西瓜、香蕉、運動飲料，就是要讓跑者感受元太道堂和太乙真人希望「大家吃飽、不要餓到」的滿滿誠意和熱情。

主辦單位元太道堂也特別將每位參賽者的報名費提撥100元，捐贈給警消醫護人員。在開幕典禮中，由元太道堂朱陳火主委代表捐贈住宅用警報器 360 個予以台北市政府消防局第一救災救護大隊文山中隊，協助消防局推動防災工作。另為感謝警察人員在疫情期間辛苦維護民眾的安全，大會也捐贈10萬元加菜金給台北市政府文山第一分局。

老虎

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