企排／新北市力挺在地球隊 冠名中國人纖女排盼奪金盃

新北中纖女子排球隊今天正式成軍，冠名記者會現場由中國人造纖維股份有限公司董事長王貴賢致贈全新冠名球衣給新北市長侯友宜，象徵共同攜手合作，企排新賽季將於15日開打，中纖首場主場賽事將於明年1月7日在新莊體育館展開，期許「新北中纖女排隊」，在企業排球聯賽18年奪下金盃。

新北市市長侯友宜表示，非常開心也很感謝中國人造纖維的王董事長以公私合作精神，共同促成中纖女子排球隊與新北市冠名合作，「新北中纖女排隊」深耕在地，透過不定期的校園巡迴，深耕基層排球運動，一起推展新北排球運動發展，拔尖固底。共同邀請廣大市民朋友支持新北市的專屬城市排球隊，深化市民認同感，更邀請大家一起進場為新北專屬球隊加油。

侯友宜提到，政府與企業合作永遠是一加一大於二，企業挹注社會資源、政府提供行政資源，為我們優秀的選手創造無限可能。去年開始，新北市在棒球、籃球、女壘、射箭都已完成職業隊合作，這次與「中國人纖」的合作，更完善新北市4級人才培育體系，讓運動成為職業，而「中國人造纖維」也將以其專業協助培養選手第二專長，提供退役選手到企業任職的機會，讓選手無後顧之憂展現運動專才。

中國人造纖維股份有限公司董事長王貴賢表示，中纖女排新賽事以「深耕在地 新北中纖」Jumping City為口號，要在新北市民面前展現出最活躍的新北中纖女排，也期望為新北市市民帶動更不一樣的排球風氣，培育更多新北市選手，共創美好的體育城市。