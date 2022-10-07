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桌球世團／不敵大陸世界前3好手 中華女團銅牌作收

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

在中國大陸成都舉行的世界桌球團體錦標賽，我國女子代表隊今天在4強賽碰上衛冕軍大陸隊，對於對手今天由世界排名前3名的孫穎莎、陳夢和王曼昱出戰，我國則是由陳思羽、李昱諄、劉馨尹應戰，但最終仍是遭對手連拿3點，雖然無緣金牌戰，但仍是銅牌入袋，追平2016年的隊史次佳成績。

中華女團這次在世桌賽一路過關斬將，包括昨天在8強賽與新加坡拚戰5點後以3：2險勝挺進到4強賽，也確定至少銅牌入袋，不過今天中華隊隨即碰上世界排名第1名、將挑戰5連霸的大陸隊。

大陸隊這次陣容堅強，由世界排名前4名的孫穎莎、陳夢、王曼昱、王藝迪和第13名的陳幸同攜手出戰，預賽至今6場比賽都以直落三勝出，且僅失掉1局，展現霸主氣勢。

而今天中華隊首點派出一姊陳思羽迎戰球后孫穎莎，雙方過去3度交手都由孫穎莎拿下勝利，儘管首局陳思羽成功牽制對手反手攻勢的情況下還一度拉鋸，不過第二局卻被孫穎莎打出開賽10：0攻勢，第三局陳思羽打出開局2：0攻勢，但孫穎莎重新調整後再度逆轉戰局，以11：9、11：1、11：4先馳得點。

第二點中華隊則是由李昱諄出戰世界第2名的陳夢，前一場對於新加坡就有精采表現的李昱諄，首局一度取得4：1領先，並且與陳夢一路拉鋸到10：10，不過陳夢仍是頂住壓力連拿2分，12：10先下一城，後兩局李昱諄仍是努力衝擊對手，但仍是以8：11、6：11讓大陸隊搶先聽牌。

第三點中華隊則由劉馨尹出戰世界第3名的王曼昱，最終劉馨尹就以3：11、5：11、9：11敗下陣來，由大陸隊以3：0搶下冠軍賽門票，且維持一點未失的表現。

中華隊雖然無緣冠軍賽，不過拿下銅牌是我國在世桌女子團體賽史上的第3面獎牌，過去中華女團曾在2000年由陳靜領軍拿下銀牌，2016年則是由鄭怡靜、陳思羽、鄭先知、劉馨尹、林佳慧攜手拿下銅牌。

陳思羽 中華隊 桌球

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