世足賽／五星巴西世界排名第一光環出戰 B組被譽死亡之組

國際足總（FIFA)在6日公布排名中，尋求拿下世界盃第六座大力金盃的五星巴西，持續位居排名世界第一，他們也將以世界第一頭銜出戰卡達世界盃。

RANKING DA FIFA ATUALIZADO! 🌎🏆 Nossa #SeleçãoBrasileira se manteve na primeira colocação e vamos pra Copa do Mundo como a MELHOR seleção do mundo! pic.twitter.com/Bu2QYuobha — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) 2022年10月6日

國際足總排名中，巴西排名沒有變動維持第一，第二名則是比利時，兩個國家在9月皆有進行比賽，巴西兩場友誼賽分別擊敗迦納及突尼西亞，比利時則是在歐洲國家聯賽敗給荷蘭。

世界排名第3至10位依序是阿根廷、法國、英格蘭、義大利、西班牙、荷蘭、葡萄牙，前10的國家中只有義大利沒有突破資格賽進軍世界盃。也有外媒根據國際足總排名，來看小組賽各隊排名比較，赫然發現B組隊伍排名相近，堪稱「死亡之組」。

B組的球隊中，除了英格蘭高居第五，美國排名16、威爾斯排名19，伊朗排名20，國家實力都十分相近，在世界盃這種高張力比賽，任何驚喜都有機會發生，因此想要在這組晉級，除了實力過人，也需要一定的運氣。

亞洲球隊部分日本以第24名僅落後給伊朗，韓國則排在28名，主辦國卡達則是50名，沙烏地阿拉伯則為51，亞洲球隊要在本屆世界盃突圍晉級，想必需要在場上有超過平時的球技。