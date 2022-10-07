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環台賽／裁判團給交管高肯定 馮俊凱：放心的安全感

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

2022國際自由車環台公路大賽已於6日圓滿落幕，台灣一哥馮俊凱寫下亞洲藍衫冠軍2連霸的新猶，中華隊五虎將更是締造隊史上首座環台賽的團隊總冠軍。同時在賽後的總檢討會議上，國際裁判團隊更是給予環台賽交管最高等級的評價，更認為環台賽的交管比UCI國際自由車總會的交管要求更加完善。

旅歐多年的台灣一哥馮俊凱說：「在歐洲參加多日賽，基本上主集團通過後，交管就完全解除，所以在後方的追趕集團選手就容易變得很危險，在環台賽則是一直交管到最後選手通過，除了會有一種令人放心的安全感外，追趕集團更能專心的追上主集團。」

2022環台賽裁判長那塔彭（Nuthapong Lohitnavy）說：「環台賽的交通管制，媲美歐洲的頂級賽事，甚至遠超過UCI國際自由車總會的交管要求。」同時也對台灣民眾對賽事交管的包容性表示感謝，雖然舉辦自由車賽事對民眾的生活勢必產生些許不便，但國際級賽會對於一個城市的行銷與觀光發展息息相關，看得出今年設站城市的市民水準都非常的高，未來亦可做為亞洲巡迴賽事的交管典範。

本屆環台賽的國際採訪記者福光俊介也給予環台賽的高度肯定，整體賽事的氛圍很好，不論是交管或是路線的挑戰性都規劃的很好，今年有4支日本車隊特別來台參賽，由此可見環台賽在亞巡賽的重要性，希望明年日本車隊仍然能夠爭取到環台賽的參賽資格。

環台賽 自由車 馮俊凱

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