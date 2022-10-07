全民運／龍舟拔河廝殺激烈 北市新北高雄各收1金
嘉義縣全民運龍舟拔河第3天賽程，男子組冠軍戰由高雄市對陣桃園市、女子組為台北市對決新北市、男女混合上演高雄市對上新北市。
冠軍戰高雄對上新北市，第一局兩隊僵持不下，新北雖在中線前撐了約20秒後，還是被高雄拿下第一局，第二局新北展現韌性，在激烈對抗後拿下第二局，雙方1比1平手，第三局延長賽，新北展現爆發力在開賽初期就取得優勢，最終新北市拿下第三局，以逆轉姿態拿下男女混和組龍舟拔河冠軍，高雄市則是拿下亞軍。
男女混和組龍舟拔河，7、8名之爭屏東對上花蓮，花蓮縣以直落二擊敗屏東獲得第7名，屏東第8名，5、6名彰化對上宜蘭，彰化頑強抵抗，宜蘭以直落二擊敗彰縣獲第5名，彰化獲第6名，季軍戰桃園對上台南市，桃園市在第一局雖一度處於弱勢，但最後將士用命逆轉比賽，拿下第一分，第二局桃園一開賽就展現爆發力，以不到1分鐘拿下第二分，獲得此次男女混和組龍舟拔河季軍，台南市獲得第四名。
女子組第5名之爭高雄對上宜蘭，宜蘭以直落二擊敗高雄，拿下第5名，季軍戰桃園市對上屏東，前兩局兩隊各拿下一局，第三局桃園拿下寶貴第三分，逆轉屏東縣，拿下季軍，冠軍戰上演雙北對決，台北市對上新北市，北市實力堅強，以直落二擊敗新北市，拿下冠軍，新北市亞軍。
男子組7、8名之爭宜蘭對上台北，台北以直落二擊敗宜蘭獲第8名，5、6名由台南對上彰化，台南以直落二擊敗彰化獲得第5名，季軍戰新北市對上花蓮，新北擋不住花蓮爆發力，最終花蓮就以直落二擊敗新北市，拿下季軍，冠軍戰高雄對上桃園，桃園展現驚人划槳速度，順利拿下第一局，第二局高雄展現意志一度僵持不下，但最終還是不敵桃園，桃園以直落二拿下本屆賽會男子組龍舟拔河冠軍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言