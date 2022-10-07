高球／LPGA美迪惠爾錦標賽 李旻繳71桿並列39

東京奧運女子高爾夫國手李旻，今天在LPGA美迪惠爾錦標賽首輪打下2鳥、1柏忌，以低於標準1桿的71桿繳卡，排名暫列39。

總獎金180萬美元（約新台幣5690萬）的LPGA美迪惠爾錦標賽（LPGA MEDIHEAL Championship），在美國南加州的索米斯（Somis）舉行，首回合英格蘭女將夏朵芙（Jodi Ewart Shadoff）打出低於標準8桿的64桿，目前獨居領先。

台灣共有4人參賽，除首輪表現最佳的李旻之外，另有台灣一姐徐薇淩、錢珮芸以及侯羽桑。

徐薇淩上週在德州舉行的德州菁英賽宣布退賽，這也是她生涯首次提前退出比賽，賽後她在個人社群媒體上解釋，開球時因身體出了一些狀況，嘗試幾洞後也影響到揮桿，最後決定先退賽調整休息。

雖然徐薇淩強調歷經幾天的休養後身體並無大礙，恢復狀況也很好，今天她在首輪打下3鳥，但也吞下3個柏忌，一來一往桿數打平，以平標準的72桿完賽，暫列52。

至於錢珮芸與侯羽桑，今天雙雙繳出高於標準1桿的73桿，兩人並列71，依照目前大會預估，兩人處在晉級邊緣，第2回合恐得再加把勁，才能晉級最後2天的決賽。