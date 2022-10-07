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足球／35歲梅西證實卡達世足賽為最後一役 坦言緊張又焦慮

中央社／ 布宜諾斯艾利斯6日綜合外電報導
阿根廷國家足球隊隊長梅西。（美聯社) 王若馨
阿根廷國家足球隊隊長梅西。（美聯社) 王若馨

阿根廷國家足球隊隊長梅西Lionel Messi）今天表示，2022年卡達世界盃足球賽「肯定」會是他職業生涯最後一場世足賽，他並坦言自己感覺緊張。

法新社報導，35歲的梅西告訴體育頻道ESPNArgentina：「這肯定會是我最後一場世界盃。我覺得自己身體狀態很好，今年我能夠有非常好的季前情況，這是我去年沒法做到的。達到我現在的狀態有其必要，我有良好的心態、抱持很大希望。」

梅西2005年首度在國際賽亮相後，一共為阿根廷出賽164場並踢進90球，是阿根廷國家隊史上進球最多的人。今年會是他第5度在世界盃賽場露面。

梅西目前效力於法甲巴黎聖傑曼（PSG），他在巴黎受訪時也承認，自己對於即將登場的卡達世界盃感到緊張。

他說：「對於世界盃，有焦慮、有緊張。我們等不及開賽了。」

2022年卡達世界盃是阿拉伯世界首度舉辦的世足賽，開賽定於11月20日（台灣時間11月21日），決賽則於12月18日在可容納8萬人的盧塞爾體育場（LusailStadium）舉行。

梅西 世足賽 Lionel Messi

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