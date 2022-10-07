自行車／6年的單車回憶路
過了五十歲之後，一直希望可以用一種比較悠閒的心情來面對人生的下半場。而人生過了五十，也越開始懂得歲月的意義，會知道感激，會懂得珍惜，會對自己的過往有一番深刻的體驗。原本6年前一開始騎單車只是想說除了原本的以慢跑及登山來健身之外，再增加一項不同的運動方式，但卻在不知不覺中喜歡上了騎單車，從原本的和同學一起騎自行車步道，到探訪北部的一些老街景點，後來追加挑戰爬坡路線騎上陽明山、觀音山、東眼山及拉拉山等，甚至也挑戰了輪霸西濱200公里和一日北高360公里長距離征戰成功。在這段期間內也已累積造訪了從南到北合計共100多個景點，騎乘距離也累積超過一萬多公里了。我相信我還是會持續騎著單車遊台灣，欣賞田園風光與山海壯闊美景，享受活力旅程，體驗美好的樂活人生！
20161016 富貴角燈塔
20161224 三坑大平虹橋
20171022 烏來老街
20180318 拉拉山
20180505 石碇老街
20180701 菁桐老街
20190105 風櫃嘴
20190317 東眼山
20190526 陽明山花鐘
20190706 玉長公路
20190707 花蓮玉富自行車道
20200124 觀音山
20200229 福山部落
20200418 單車挑戰羅馬公路
20200510 新北市牡丹車站
20201108 鹿港天后宮
20210321 輪霸西濱200K
20210913 日月潭環湖
20211113 一日北高
20220313 白沙岬燈塔
20220405 大屯山助航站
20220417 陽明山冷水坑
20220430 單車挑戰風中劍
20220605 動物園
20220619 貓空
20220709 碧潭
20220723 陽明山二子坪
20220807 樹林山佳荷花池
20220917 大溪韭菜花海
20221001 平溪老街
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