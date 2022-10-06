羽球／國境解封戴資穎獻聲 替航空公司配音宣傳
台灣國境即將在10月13日「解封」，未來入境旅客只需7天自主健康管理，而台灣羽球一姐戴資穎也獻聲幫航空公司錄製全新廣告配音，希望所有旅客都能擁有精彩旅行樂在其中。
在廣告當中，戴資穎先用台語向大家問好，接著自我介紹，她透露長年在世界各地比賽，讓她最自在、最放鬆的時刻，就是在飛機上。
戴資穎表示，那種令她安心、舒適的五星級服務，讓她保持最佳狀態、全力以赴，她也不忘推銷航空公司的全新航點，不僅更快捷，還能讓大家更方便。
長榮航空在10月25日起將增加歐洲2個直航的新航點，包括直飛米蘭，以及11月3日首航慕尼黑，航空公司找來戴資穎獻聲，希望所有旅客在解封後一起出國旅遊，都能享受樂在其中。
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