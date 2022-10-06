快訊

明天這些地方留意豪大雨 雙十連假「先雨後乾」低溫探20度

等小室圭放榜結果…真子公主是否返日？取決於「這關鍵」

柔道世錦賽／楊勇緯勝以色列小將摘銅 創我國男子紀錄

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
楊勇緯。 報系資料照
楊勇緯。 報系資料照

我國「柔道男神」楊勇緯今天在烏茲別克塔什干舉行的柔道世錦賽中一路挺進到4強賽後，雖然再度不敵東京奧運金牌、日本名將高藤直壽，不過銅牌戰面對年僅19歲的以色列小將沃查克（Yam Wolczak），最終楊勇緯也順利取勝摘銅，不僅創下個人生涯最佳成績，也是我國史上首面世錦賽男子獎牌。

2019世錦賽曾拿下第7名的楊勇緯，今年帶著東京奧運銀牌以及世界排名第1名的光環再度征戰世錦賽，在一路擊敗英國、蒙古、哈薩克選手晉級4強賽後，與東京奧運金牌高藤直壽再次狹路相逢，不過卻在比賽最後1秒遭到高藤直壽以一記大外割半勝絕殺，落入銅牌戰。

銅牌戰楊勇緯則是對上年僅19歲的以色列小將沃查克，最終楊勇緯也勝出順利搶下銅牌，改寫個人生涯最佳成績，而這一面獎牌也是我國代表隊在柔道世錦賽史上的第二面獎牌、第一面男子獎牌，前一次我國選手在世錦賽奪牌已經是1987年的周育萍在女子48公斤級拿下銅牌。

世錦賽 楊勇緯

延伸閱讀

柔道世錦賽／再次不敵高藤直壽 楊勇緯爭銅創生涯最佳

柔道世錦賽／楊勇緯挺進4強賽 將再戰東奧金牌高藤直壽

台中市運動局獲頒績優機關獎 李昱叡：持續努力推展

台中盃街舞大賽連辦4年 盧秀燕：培育人才前進奧運

相關新聞

柔道世錦賽／楊勇緯勝以色列小將摘銅 創我國男子紀錄

我國「柔道男神」楊勇緯今天在烏茲別克塔什干舉行的柔道世錦賽中一路挺進到4強賽後，雖然再度不敵東京奧運金牌、日本名將高藤直...

自由車環台賽／史上第一次！中華隊奪團體總冠軍

2022國際自由車環台公路大賽今天在屏東縣站進行最終賽程，中華隊成功捍衛主場，除馮俊凱蟬聯亞洲第一藍衫，並和隊友聯手拿下...

桌球世團賽／中華女團4強恐遇大陸 鄭怡靜：開心打

我國女子桌球代表隊今天在世界桌球團體錦標賽8強賽與新加坡進行5點對抗後，以3：2驚險勝出挺進到4強賽，對於接下來可能遭遇...

羽球／國境解封戴資穎獻聲 替航空公司配音宣傳

台灣國境即將在10月13日「解封」，未來入境旅客只需7天自主健康管理，而台灣羽球一姐戴資穎也獻聲幫航空公司錄製全新廣告配...

跆拳道／全中錦品勢賽 松商、育成摘下男女團體冠軍

新竹縣政府接續承辦110 學年度全國中等學校跆拳道錦標賽，今天在新竹縣立體育館進行開幕典禮，完成高中組的品勢比賽，北市的...

柔道世錦賽／再次不敵高藤直壽 楊勇緯爭銅創生涯最佳

我國「柔道男神」楊勇緯今天在烏茲別克塔什干舉行的柔道世錦賽中，一路過關斬將挺進到4強賽後，與去年在東京奧運擊敗他的日本名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。