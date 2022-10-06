柔道世錦賽／楊勇緯勝以色列小將摘銅 創我國男子紀錄

我國「柔道男神」楊勇緯今天在烏茲別克塔什干舉行的柔道世錦賽中一路挺進到4強賽後，雖然再度不敵東京奧運金牌、日本名將高藤直壽，不過銅牌戰面對年僅19歲的以色列小將沃查克（Yam Wolczak），最終楊勇緯也順利取勝摘銅，不僅創下個人生涯最佳成績，也是我國史上首面世錦賽男子獎牌。

2019世錦賽曾拿下第7名的楊勇緯，今年帶著東京奧運銀牌以及世界排名第1名的光環再度征戰世錦賽，在一路擊敗英國、蒙古、哈薩克選手晉級4強賽後，與東京奧運金牌高藤直壽再次狹路相逢，不過卻在比賽最後1秒遭到高藤直壽以一記大外割半勝絕殺，落入銅牌戰。

銅牌戰楊勇緯則是對上年僅19歲的以色列小將沃查克，最終楊勇緯也勝出順利搶下銅牌，改寫個人生涯最佳成績，而這一面獎牌也是我國代表隊在柔道世錦賽史上的第二面獎牌、第一面男子獎牌，前一次我國選手在世錦賽奪牌已經是1987年的周育萍在女子48公斤級拿下銅牌。