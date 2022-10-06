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跆拳道／全中錦品勢賽 松商、育成摘下男女團體冠軍

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
基隆女中的葉伃明、謝慈恩、簡湘玲拿下女子團體3人組金牌。圖／大會提供
基隆女中的葉伃明、謝慈恩、簡湘玲拿下女子團體3人組金牌。圖／大會提供

新竹縣政府接續承辦110 學年度全國中等學校跆拳道錦標賽，今天在新竹縣立體育館進行開幕典禮，完成高中組的品勢比賽，北市的松山家商、育成高中摘下男、女團體冠軍，個人方面育成高中的陳俐廷混雙、個人品勢都摘下金牌。

預賽告一段落後，11點進行開幕典禮，在海軍陸戰隊莒拳好手進行示範表演後，主辦單位中華中小學跆拳道聯合總會會長林德昭表示，「感謝新竹縣政府提供國際級的場地，希望各位未來跆拳道之星在這裡盡情展現技藝，進一步在國際舞台上發光發熱。」

新竹縣縣長楊文科則表示，「這次縣政府特別提供舒適的比賽場地，邱縣長推動跆拳道不餘遺力，我接續傳承下來發展，把跆拳道精神發揚光大。」 前新竹縣縣長邱鏡淳致詞時則表示，新竹縣跆拳道經過多年播種，各方面都有績效，走出一條成長大道。

女子團體3人組，基隆女中的葉伃明／謝慈恩／簡湘玲以0.05分的差距摘下金牌，她們109年國中組聯手奪得女團第2名，升上高中後又組團出征，更上一層樓摘下金牌，簡湘玲表示，「這只是開始，目標是明年全中運的金牌。」

男子團體3人組，松山家商的王敍名／王敍帆／鄧文智壓軸出場，第一品勢就以整齊精實的動作拿下7.6分，第二品勢的組合動作又取得7.77分，最終以7.685超高分摘下金牌。松山家商教練張瀚文說：「他們是第一次搭配，拿到冠軍，是他們認真練習的成果，為明年全中運資格作準備。」

育成高中的陳孝澤／陳俐廷在男女混合雙人組決賽中，展現絕佳的默契和動作，以些微差距拿到第1名，教練張修銘表示，「他們的型態、打法很相似，所以，決定讓他們比混雙，練習很久，決賽時把練習的都發揮出來。」陳俐廷稍後在個人品勢，決賽以7.365分如願拿下金牌，收穫雙金，成為這屆高中組品勢的贏家。

男子個人品勢則是由桃園市北科附工蘇靖哲獲得冠軍，松山家商的王敍帆、鄧文智包辦第2、第3名。女子團體前3名為台北市立育成高中、國立基隆女子高級中學、大安高工；男子團體前3名則是台北市松山家商、桃園市北科附工、台北市立育成高中。

新竹縣長楊文科（中）與各界來賓合照。圖／大會提供
新竹縣長楊文科（中）與各界來賓合照。圖／大會提供

跆拳道 全中運

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