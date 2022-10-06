柔道世錦賽／再次不敵高藤直壽 楊勇緯爭銅創生涯最佳

我國「柔道男神」楊勇緯今天在烏茲別克塔什干舉行的柔道世錦賽中，一路過關斬將挺進到4強賽後，與去年在東京奧運擊敗他的日本名將高藤直壽再度對決，兩人在4分鐘賽事進行完後都未能得分，比賽也進入黃金得分賽，最終高藤直壽率先取得半勝，搶下冠軍賽門票。

過去世錦賽最佳成績為2019年第7名的楊勇緯，今年帶著東京奧運銀牌的光環再戰世錦賽，並在前四輪賽事一路過關斬將，在首輪輪空後，陸續擊敗英國選手豪爾、今年烏蘭巴托大滿貫賽的銅牌得主蒙古伊卡泰萬、東京奧運銅牌哈薩克選手斯梅托夫。

而4強賽楊勇緯也與去年東京奧運擊敗他奪金的日本名將高藤直壽再度交手，兩人也一路拚戰到黃金得分賽，最終高藤直壽取得半勝勝出，順利搶下金牌戰門票，而楊勇緯則將在晚間登場與以色列19歲小將沃查克（Yam Wolczak）爭銅，儘管無緣金牌，但也已經創下個人世錦賽最佳成績。