自由車環台賽／史上第一次！中華隊奪團體總冠軍

2022國際自由車環台公路大賽今天在屏東縣站進行最終賽程，中華隊成功捍衛主場，除馮俊凱蟬聯亞洲第一藍衫，並和隊友聯手拿下環台賽2005年列入亞巡賽後第一座團隊冠軍盃，一起寫下環台賽新猷。

雖然中華隊這次沒能拿下單站冠軍，但馮俊凱繼2020年後再度穿上亞洲第一藍衫，寫下在環台賽亞洲藍衫二連霸的紀錄；中華隊團隊總成績46小時34分24秒也順利登頂，這是環台賽自2005年正式入列亞巡賽後，中華隊首度拿下團隊冠軍。

中華隊教練林昆鴻表示：「中華隊五虎將這次的表現100分，大家發揮團隊合作精神，一起幫馮俊凱把藍衫留在國內，每一位的表現都讓我感到驚艷，特別是能拿到團隊冠軍，算是驚喜。」

賽後立刻頒發18萬元獎金的中華隊領隊王聖慜提到，賽前評估該拿到的藍衫，馮俊凱拿到了，「原本沒預料到的團隊總冠軍，中華隊也搶到了，獎金發得很開心。」

勇奪團隊冠軍，中華隊杜志濠笑說：「今天車子有非常乖，沒再出狀況，都在控制之內，只可惜還是沒能拚到單站冠軍，不過沒關係，下次還有機會。」

首度參賽的李廷威給自己打了90分的高分，他笑說：「不足的10分，留待下一屆繼續努力。」盧紹軒也給自己打80分，「整體表現算是很不賴的，不管是單站還是累積成績，我覺得自己都有進步。」

今年第一站求婚成功的黃文忠感性說，現在心態是是「每比一場少一場」，「所以我很珍惜每一次出賽的機會，接下來還有KOM和全錦賽要拚。」

日本右京隊前環蘭卡威總冠軍澳洲班傑明（Dyball Benjamin）毫無懸念穿走黃衫，單站冠軍得主是馬來西亞登嘉樓隊穆罕默德（Saleh Mohd Harrif），中華隊以馮俊凱第11名最佳，盧紹軒13次之；個人總成績方面，馮俊凱15小時30分54秒第6，盧紹軒14、杜志濠15名。

曾勇奪頂級賽事環蘭卡威黃衫，並效力一級車隊的日本右京車隊澳洲籍班傑明表示，這是他第4度來台，之前3次都與冠軍擦身而過，很開心這一次來台參加環台賽穿走黃衫，期待明年再來衛冕。

衝刺王綠衫得主是年僅19歲的英國崔拿堤車隊盧克（Lamperti Luke），隊友山姆（Culverwell Sam）穿走登山王紅點衫，敢鬥賞則頒給菲律賓7-11車隊馬塞洛。