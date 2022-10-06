快訊

黃國昌送驗裴偉發言錄音檔 結果出爐認定無剪接變造

南投某科大爆濺血衝突 男學生持美工刀劃傷同學

下班備好雨具…豪雨持續轟炸宜蘭 北部4縣市要注意局部大雨

柔道世錦賽／楊勇緯挺進4強賽 將再戰東奧金牌高藤直壽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
楊勇緯。 路透
楊勇緯。 路透

在烏茲別克塔什干舉行的世界柔道錦標賽，我國「柔道男神」楊勇緯今天在首日的男子60公斤級賽事一路過關斬將，名列第一種子的他在首輪輪空後，接下來力挫英國、蒙古和哈薩克選手挺進到4強賽，接下來將再戰東京奧運金牌高藤直壽。

在東京奧運奪銀的楊勇緯，今天在塔什干舉行的世錦賽中一路過關斬將，在首輪輪空後，他第二輪先是對上英國選手豪爾就展現拿手的三角固壓制獲勝，第三輪面對今年烏蘭巴托大滿貫賽的銅牌得主、蒙古伊卡泰萬，同樣是靠著三角固取得一本勝，晉級到8強賽。

8強賽楊勇緯則是碰上東京奧運銅牌哈薩克選手斯梅托夫，這一次他則是靠著一記背負落終結賽事，生涯首度挺進到世錦賽4強賽，接下來他也將與東京奧運金牌名將日本名將高藤直壽再度對決，期待為奧運一雪前恥。

楊勇緯 世錦賽

延伸閱讀

東奧體操金牌美少女胖5公斤 網譏：飛不起來快減肥

基隆警三分局柔道場改建體能訓練室 兼顧體能和執勤技巧

台中市運動局獲頒績優機關獎 李昱叡：持續努力推展

台中盃街舞大賽連辦4年 盧秀燕：培育人才前進奧運

相關新聞

柔道世錦賽／再次不敵高藤直壽 楊勇緯爭銅創生涯最佳

我國「柔道男神」楊勇緯今天在烏茲別克塔什干舉行的柔道世錦賽中，一路過關斬將挺進到4強賽後，與去年在東京奧運擊敗他的日本名...

自由車環台賽／史上第一次！中華隊奪團體總冠軍

2022國際自由車環台公路大賽今天在屏東縣站進行最終賽程，中華隊成功捍衛主場，除馮俊凱蟬聯亞洲第一藍衫，並和隊友聯手拿下...

桌球世團賽／中華女團4強恐遇大陸 鄭怡靜：開心打

我國女子桌球代表隊今天在世界桌球團體錦標賽8強賽與新加坡進行5點對抗後，以3：2驚險勝出挺進到4強賽，對於接下來可能遭遇...

柔道世錦賽／楊勇緯挺進4強賽 將再戰東奧金牌高藤直壽

在烏茲別克塔什干舉行的世界柔道錦標賽，我國「柔道男神」楊勇緯今天在首日的男子60公斤級賽事一路過關斬將，名列第一種子的他...

田徑／1992奧運英短跑選手受傷 扶兒子完成比賽父親辭世

家人宣布，1992年巴塞隆納奧運攙扶賽程中受傷的兒子，一跛一跛艱辛地抵達田徑男子400公尺項目終點線的英國人吉姆．芮孟辭...

足球／西葡聯手申辦2030世足 烏克蘭爭取3國合辦

烏克蘭爭取與葡萄牙、西班牙聯合申辦2030年世界盃足球賽，烏克蘭足球協會主席帕維爾科（Andriy Pavelko）說，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。