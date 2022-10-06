柔道世錦賽／楊勇緯挺進4強賽 將再戰東奧金牌高藤直壽

在烏茲別克塔什干舉行的世界柔道錦標賽，我國「柔道男神」楊勇緯今天在首日的男子60公斤級賽事一路過關斬將，名列第一種子的他在首輪輪空後，接下來力挫英國、蒙古和哈薩克選手挺進到4強賽，接下來將再戰東京奧運金牌高藤直壽。

在東京奧運奪銀的楊勇緯，今天在塔什干舉行的世錦賽中一路過關斬將，在首輪輪空後，他第二輪先是對上英國選手豪爾就展現拿手的三角固壓制獲勝，第三輪面對今年烏蘭巴托大滿貫賽的銅牌得主、蒙古伊卡泰萬，同樣是靠著三角固取得一本勝，晉級到8強賽。

8強賽楊勇緯則是碰上東京奧運銅牌哈薩克選手斯梅托夫，這一次他則是靠著一記背負落終結賽事，生涯首度挺進到世錦賽4強賽，接下來他也將與東京奧運金牌名將日本名將高藤直壽再度對決，期待為奧運一雪前恥。