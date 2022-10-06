足球／劉福財退足協理事長選舉 鄭文燦、張璨唯二候選

將在8日進行改選的中華足球協會，日前公告的理監事候選人名單中，理事長候選人分別為現任桃園市市長鄭文燦、前中華足協副理事長劉福財、勁球網董事長張璨，不過今天劉福財也發出退選聲明，並強調未來將會繼續協助新任理事長推動台灣足球員動。

中華足協現任理事長邱義仁在日前請辭後，將於8日舉行理監事改選，而在日前公告的候選名單中，共有3人登記參選理事長，其中包括由桃園市體育總會足球委員會推薦的鄭文燦、台南體育總會足球委員會推薦的劉福財、航源足球俱樂部推薦的張璨。

不過今天劉福財也透過聲明宣布退出這次理事長選舉，聲明如下：

本人劉福財多年來投入足球運動且身體力行，為台灣足壇積極奉獻出錢出力的成員之一。

近年台灣足壇獲得各方支持，頗有進步，而本人更有意積極參與足協會務，乃有本人參選理事長之議。

但因各方長官有諸多考量與本人協商，本人一向以「退一步路，海闊天空」的為人處世之道，因此特此公開宣布退出本次中華民國足球協會理事長選舉。本人未來自當協助新任理事長及各位先進，繼續推動台灣足球運動未來發展。

劉福財 敬上