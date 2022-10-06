桌球世團賽／中華女團4強恐遇大陸 鄭怡靜：開心打
我國女子桌球代表隊今天在世界桌球團體錦標賽8強賽與新加坡進行5點對抗後，以3：2驚險勝出挺進到4強賽，對於接下來可能遭遇將挑戰5連霸的中國大陸，今天在第5點成功關門的鄭怡靜賽後表示，「教練跟我們說就是開心打。」
中華隊今天面對新加坡派出陳思羽、鄭怡靜和李昱諄出擊，最終三人各搶下一點，以3：2勝出挺進到4強賽，也確定至少銅牌入袋，而這一面獎牌也是中華女團在世團賽的史上第3面獎牌，過去曾在2000年由陳靜領軍拿下銀牌，2016年則是由鄭怡靜、陳思羽、鄭先知、劉馨尹、林佳慧攜手拿下銅牌。
對於今天在首點賽事擊敗年輕小將周靖禕，不過在第四點敗給狀況火熱的曾尖，陳思羽說：「第一場比賽對的是年輕的運動員，所以在場上比較是被拚著打，在賽前心態上準備比較充分一點，記戰術上面發揮得比較好。第四點輸掉原因是自己有點太著急想贏，應該要敢打一點，但自己機會球沒有掌握住。」
而今天在第三點苦戰5局逆轉勝出的李昱諄則說：「前兩局輸了之後比較保守一點，我就想著如果繼續這麼打也沒辦法挽回這局面，只能一顆一顆放開打。」
中華隊在今天贏球後，明天4強賽可能遭遇大陸與葡萄牙之戰的勝者，對於可能碰上實力堅強的大陸隊，鄭怡靜說：「教練跟我們說就是開心打。」
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