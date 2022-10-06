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桌球世團賽／鄭怡靜決勝點關門 中華隊晉級4強銅牌起跳

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桌球世團賽／鄭怡靜決勝點關門 中華隊晉級4強銅牌起跳

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
鄭怡靜在第五點拿下關鍵勝利，中華隊挺進四強，確定至少銅牌起跳。 新華社
鄭怡靜在第五點拿下關鍵勝利，中華隊挺進四強，確定至少銅牌起跳。 新華社

在中國大陸成都舉行的世界桌球團體賽今天進行8強賽程，我國女子代表隊今天遭遇世界排名第9名的新加坡，雙方在前四點打完後戰成2：2平手，決勝點我國由鄭怡靜出戰新加坡周靖禕，以局數3：0勝出晉級到4強賽，確定至少銅牌起跳，也是我國在桌球世團賽的第3面女子代表隊獎牌。

中華女團昨天在16強賽以直落三擊敗世界排名第21名的印度後，今天碰上新加坡陷入苦戰，在首點賽事由一姊陳思羽出戰世界排名第130名的周靖禕，最終陳思羽以11：9、11：4、11：7直落三取勝。

不過第二點鄭怡靜遭遇這次狀況火熱、一場未敗的新加坡曾尖，開賽就被對手連下2局，最終以8：11、10：12、11：9、8：11遭扳平戰局。

第三點我國則是派出李昱諄出陣，面對世界排名第195名的王心如，李昱諄在前兩局打完落後的情況下，最終連趕三局，以9：11、9：11、13：11、11：7、11：2逆轉勝出，幫助中華隊搶先聽牌。

不過第4點新加坡再度派出曾尖期盼延續戰線，面對世界排名第22名的陳思羽，雙方展開激烈的拉鋸戰，首局曾尖就展現絕佳狀態以11：4下一城，不過陳思羽第二局穩住陣腳以11：9扳平，但接下來兩局仍是由曾尖以15：13、11：5拿下，雙方前4點打完戰成平手。

決勝點我國再派出鄭怡靜出戰周靖禕，在雙方排名與實力都有一段差距下，最終鄭怡靜就以11：9、13：11、11：3勝出，為中華隊搶下4強賽門票。

中華隊在晉級4強後，已確定有銅牌進帳，也是我國繼2000年的銀牌、2016年的銅牌後，在世桌女團賽的第三面獎牌，接下來將與挑戰5連霸的中國大陸以及葡萄牙之戰勝者爭奪冠軍賽門票。 

陳思羽 鄭怡靜 中華隊

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