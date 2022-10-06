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桌球世團賽／盧森堡止步16強破隊史 59歲最強阿嬤：叫我姐姐

聯合新聞網／ 綜合報導
盧森堡59歲的最強阿嬤倪夏蓮。 新華社
盧森堡59歲的最強阿嬤倪夏蓮。 新華社

盧森堡桌球女子代表隊在世界桌球團體錦標賽，對上葡萄牙時以1:3落敗，結束本次的驚奇之旅，但闖進16強已寫下隊史紀錄，陣中擁有高人氣的59歲「最強阿嬤」倪夏蓮也與有榮焉。

倪夏蓮昨日在賽後表示，很高興能與隊友攜手闖進16強改寫隊史紀錄，感到十分光榮：「我已經沒什麼可失去的了，人要知足但總有遺憾，所以才更加珍惜，這也使我在比賽中變得更加強勢。」

而倪夏蓮也對另一半兼教練的丹尼爾森（Tommy Danielsson）表示感謝，並透漏他時常被當出氣筒:「每當我半夜12點想訓練時，他會陪伴我對我無私的付出，他是我的教練、按摩師、丈夫以及出氣筒。」接著透露自己沒想過現在還能在場上拚戰:「盧森堡的球員太少，我有義務扛起責任，幫助國家也能讓我感到幸福。」 

盧森堡本次與南韓、泰國、伊朗和新加坡分在同組，而倪夏蓮扛起老大姐的角色，帶領全隊以黑馬之姿闖進16強；同時她也非常親民，對於粉絲拍照簽名都大方歡迎，對於球迷們稱她為「最強阿嬤」， 她則表示:「希望叫我姊姊就好，別叫阿嬤。」

盧森堡 阿嬤 丈夫 泰國

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