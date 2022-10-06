快訊

黃國昌送驗裴偉發言錄音檔 結果出爐認定無剪接變造

南投某科大爆濺血衝突 男學生持美工刀劃傷同學

下班備好雨具…豪雨持續轟炸宜蘭 北部4縣市要注意局部大雨

足球／西葡聯手申辦2030世足 烏克蘭爭取3國合辦

中央社／ 瑞士尼昂5日綜合外電報導
烏克蘭爭取3國合辦2030年世足賽。 法新社
烏克蘭爭取3國合辦2030年世足賽。 法新社

烏克蘭爭取與葡萄牙、西班牙聯合申辦2030年世界盃足球賽，烏克蘭足球協會主席帕維爾科（Andriy Pavelko）說，歐洲足壇大家庭在應對俄羅斯侵烏展現出「團結」精神。

法新社報導，西、葡兩年前宣布聯合申辦世足賽，但俄羅斯2月揮軍入侵，為烏克蘭加入主辦注入政治動力。

帕維爾科告訴記者：「歐洲足球大家庭展現前所未見的團結精神，譴責對烏克蘭人犯下的罪行，表現出維護歐洲足球總會所標榜價值觀的承諾。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，申辦世足賽「不僅象徵對我們聯手取勝有信心…在夥伴國家團結下，烏克蘭將度過難關、取得勝利並重建國家」。

他在上傳社群媒體的影片中又說，兩個歐盟（EU）國家若能與爭取成為歐盟會員的烏克蘭共同主辦，「將極具象徵意義」。

最近幾週，烏克蘭部隊在獲得西方武器支援下，將俄軍趕出烏東與烏南數座城鎮與村莊。

帕維爾科說：「這些小孩被迫離開家園、足球隊與足球學校以躲避槍林彈雨。當中許多人獲得你們幫助，在幾個歐洲國家避難。現在，他們可以持續在歐洲俱樂部踢球，在歐洲結交新朋友。」

「戰爭終將結束，我們也要與西班牙、葡萄牙聯手，舉辦最高水準的2023年世界盃比賽。」

飽受戰火摧殘的烏克蘭是在俄羅斯2月24日入侵的5天後申請加入歐盟，歐盟在6月通過烏克蘭具候選資格。

帕維爾科說：「在這些艱困時期，烏克蘭參與主辦2030年世界盃，對整合與強化歐洲也至關重要。幾個月前，烏克蘭獲得歐盟候選國地位，未來幾年我們希望能成為正式會員國。」

2030年世界盃主辦權投票預計2024年登場，埃及、希臘與沙烏地阿拉伯也爭取3國共同主辦，烏拉圭、阿根廷、巴拉圭、智利則是另一爭取共辦的4國集團。

2026年的世足賽已確定由美、加、墨3國共同舉辦，世足會內賽也確定從2026年起由32隊擴大為48隊。

羅斯 世足賽

延伸閱讀

爭取2030世界盃主辦權！烏克蘭與西班牙、葡萄牙聯合申請

拜登與澤倫斯基通話 再供6.25億美元軍援

國慶「守衛國土」游錫堃脫稿激昂 上兵伐謀、保衛家國

澤倫斯基簽署法令 正式宣布烏克蘭「不可能與普亭談判」

相關新聞

柔道世錦賽／再次不敵高藤直壽 楊勇緯爭銅創生涯最佳

我國「柔道男神」楊勇緯今天在烏茲別克塔什干舉行的柔道世錦賽中，一路過關斬將挺進到4強賽後，與去年在東京奧運擊敗他的日本名...

自由車環台賽／史上第一次！中華隊奪團體總冠軍

2022國際自由車環台公路大賽今天在屏東縣站進行最終賽程，中華隊成功捍衛主場，除馮俊凱蟬聯亞洲第一藍衫，並和隊友聯手拿下...

桌球世團賽／中華女團4強恐遇大陸 鄭怡靜：開心打

我國女子桌球代表隊今天在世界桌球團體錦標賽8強賽與新加坡進行5點對抗後，以3：2驚險勝出挺進到4強賽，對於接下來可能遭遇...

柔道世錦賽／楊勇緯挺進4強賽 將再戰東奧金牌高藤直壽

在烏茲別克塔什干舉行的世界柔道錦標賽，我國「柔道男神」楊勇緯今天在首日的男子60公斤級賽事一路過關斬將，名列第一種子的他...

田徑／1992奧運英短跑選手受傷 扶兒子完成比賽父親辭世

家人宣布，1992年巴塞隆納奧運攙扶賽程中受傷的兒子，一跛一跛艱辛地抵達田徑男子400公尺項目終點線的英國人吉姆．芮孟辭...

足球／西葡聯手申辦2030世足 烏克蘭爭取3國合辦

烏克蘭爭取與葡萄牙、西班牙聯合申辦2030年世界盃足球賽，烏克蘭足球協會主席帕維爾科（Andriy Pavelko）說，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。