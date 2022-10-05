全民運動會國術擂台戰台南奪2金 林廷翰2連霸

全民運動會8日將在嘉義縣登場，國術各項目擂台戰先開打，台南市代表隊昨先奪下女子組拳術國術北拳銅牌，今乘勝追擊再勇奪男子組拳術國術南拳金牌及男子組兵器國術奇兵器金牌，累計獎牌2金1銅。

體育局表示，林廷翰奪男子組拳術國術南拳單練金牌，他自4歲就開學習國術運動，今年第4次參加全民運動會，並完成2連霸。林廷翰表示，很感謝教練的指導，也期許自己未來能夠精益求精，繼續為台南爭光。

另陳銘峰也首次勇奪男子組兵器國術奇兵器金牌，他從國小六年級起學習國術，前後參加3次全民運動會，這次終於奪冠。他說，未來想在國術跟武術界，從事教育工作並且推廣這項運動。