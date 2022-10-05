NFL／為了打球不要家庭？四分衛布雷迪傳離婚

坦帕灣海盜四分衛布雷迪（Tom Brady）原本宣布退休，卻又在40天後復出，引發超模妻子吉賽兒邦臣（Gisele Bundchen）不滿鬧離婚，據傳言雙方都找到律師著手離婚官司。

吉賽兒過去就曾表示不滿布雷迪重返球場，她認為美式足球太過暴力，怕對小孩有影響，「我希望他能夠更長時間出席在他們的成長過程當中」，之後有傳出布雷迪嘗試與妻子溝通，但吉賽兒表示「我確實有不斷地與他進行談話」但最終布雷迪仍做出他的決定，他也需要追尋自己的快樂」。

布雷迪與吉賽兒於2009年結婚，育有2子目前12歲與9歲，此外布雷迪還有一個15歲的兒子，是他與演員前女友穆娜（Bridget Moynahan）所生。

據傳布雷迪因為家庭因素缺席了季前訓練營及11場的預賽，但這位45歲傳奇老將現在仍強勢回歸，似乎宣告了他做出的決定，不過目前的狀況尚未明朗，雙方也都沒有做出正式回應。