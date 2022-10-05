健康達人挑戰為期3個月 每天走7000步、總獎金150萬

台灣健康運動聯盟今天舉行「健康達人挑戰賽（CBHS-Challenge to Be a Health Smart）」誓師記者會，為期三個月過程，每天走7000步、每月12天，總獎金150萬元，讓參與者不僅獲得成就感，同時培養規律運動習慣，引爆新趨勢。

針對台灣的不運動現況，曾擔任體育署長的台灣健康運動聯盟理事長高俊雄提出數據，說明體育署經過二十年調查全民運動行為，35歲到55歲族群的規律運動人口率只有百分之20至23，不運動比例最高，不運動人口的下降比例也是最低的。

高俊雄期待透過「健康達人挑戰賽」為期3個月的行為改變，讓大腦獲得養份，進行到第4個月時，大腦就會呼喚繼續運動，進而養成運動習慣，也鼓勵企業爭取運動認證，讓員工樂於參與運動。

台灣健康運動聯盟於民國98年成立，有5位卸任部長加入，是結合產官學協媒醫體的全國性人民團體，並且在107年與美國哈佛大學全球健康計畫（HGHP）簽約合作，讓台灣的健康促進跟隨HGHP走向國際。

台灣健康運動聯盟為了強化民眾自發運動習慣，於10月1日推出「健康達人挑戰賽」，共有739人參與，為期3個月，從每月規律運動天數、量血壓與體重天數、查看成績天數等3大目標，完成健康達人的挑戰任務。

每月規律運動天數，是以一天走7000步為目標，台灣健康運動聯盟秘書長張東洋表示，一般人日常生活步數為3000到5000步，運動三十分鐘的健走有3600步，小跑步約4000步，很容易達到日行7000步目標。

健康達人挑戰賽是計算每月規律運動天數，運動12天即達到均標，運動16天是高標，達到20天就是頂標；同時可以透過特定APP雲端系統，觀察每天的血壓與體重變化，掌握身體狀況。

另外，透過成績與排名激發競爭力，活動是利用個人、大隊與群組方式，強化運動習慣，共有來自社區、企業與不同行業的739人參與，分為27個大隊，編成57個群組，只要達標可獲得表揚與獎金鼓勵，頒發哈佛大學證書，同時可以隨時查看APP雲端數據，作為運動成就的證明。