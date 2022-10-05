「健康達人挑戰賽」一期三個月 培養規律運動習慣

「這個月你運動幾天?」大家都知道運動對健康的重要性，卻總是找藉口不運動，台灣健康運動聯盟5日舉行「健康達人挑戰賽（CBHS-Challenge to Be a Health Smart）」誓師記者會，為期三個月，每天走7000步，每月12天，總獎金150萬元，讓參與者不僅獲得成就感，同時培養規律運動習慣，引爆新趨勢。

針對台灣的不運動現況，曾擔任體育署長的台灣健康運動聯盟理事長高俊雄提出數據，說明體育署經過二十年調查全民運動行為，其中35歲到55歲族群的規律運動人口率只有20-23%，不運動比率最高，不運動人口的下降比率也是最低的。

高俊雄期待透過「健康達人挑戰賽」為期三個月的行為改變，讓大腦獲得養份，進行到第四個月時，大腦就會呼喚繼續運動，進而養成運動習慣，也鼓勵企業爭取運動認證，讓員工樂於參與運動。

衛福部國民健康署前署長邱淑媞提出不運動對年長者的傷害，台灣不健康餘命統計，女性是8.9年，男性是7.2年，如果以平均年齡來換算，女性有十分之一時間臥床，男性則是十一分之一；同時八十歲以上的女性，有三分之一失能，男性比例也達四分之一。

因為不運動付出的經濟代價有多高，進入長照階段最為有感，投入費用非常龐大。台灣健康運動聯盟秘書長張東洋引用政府部門的公開數據，表示目前台灣長照人數大約是八十萬人，到了2025年將突破一百萬人，以每月平均長照費用五萬元計算，全國每月的長照費用是500億元，一年就要6000億元，大約是全民健保全年總支出的八成，不僅是拖垮很多家庭的沈重負擔，也是一再上演的社會悲歌。

張東洋有感於一次性生意對健康產業並沒有直接幫助，他說：「有人願意花幾萬元買跑步機，最後卻是拿來晾衣服；要擴大健康產業，就得想辦法讓民眾養成規律運動與健康促進的習慣。」

台灣健康運動聯盟於民國98年成立，有五位卸任部長加入，是結合產官學協媒醫體的全國性人民團體，並且在107年與美國哈佛大學全球健康計畫（HGHP）簽約合作，讓台灣的健康促進跟隨HGHP走向國際。

台灣健康運動聯盟為了強化民眾自發運動習慣，於10月1日推出「健康達人挑戰賽」，共有739人參與，為期三個月，從每月規律運動天數、量血壓與體重天數、查看成績天數等三大目標，完成健康達人的挑戰任務。

每月規律運動天數，是以一天走7000步為目標，張東洋表示，一般人日常生活步數為3000到5000步，運動三十分鐘的健走有3600步，小跑步約4000步，很容易達到日行7000步目標。

健康達人挑戰賽是計算每月規律運動天數，運動12天即達到均標，運動16天是高標，達到20天就是頂標；同時可以透過特定APP雲端系統，觀察每天的血壓與體重變化，掌握身體狀況。

另外，透過成績與排名激發競爭力，活動是利用個人、大隊與群組方式，強化運動習慣，共有來自社區、企業與不同行業的739人參與，分為27個大隊，編成57個群組，只要達標可獲得表揚與獎金鼓勵，頒發哈佛大學證書，同時可以隨時查看APP雲端數據，作為運動成就的證明。

其中參與最踴躍的康軒文教機構，有多達570人報名，分為19大隊，董事長李萬吉更是國際認證鐵人三項選手，已參與比賽108次，分享企業推積極鼓勵員工參與運動的經驗，他表示，企業員工有二千多人，有六百人參加鐵人三項比賽，為期31天的300公里比賽，也有125人完成，成績相當耀眼。

目前健康運動挑戰賽已進行四天，有規律運動的比例高達九成，持續關注健康比例超過八成五，關注群組成績的比例更高達九成八，這些數據都讓主辦單位大受鼓舞。

台灣健康運動聯盟期待這個強化腳力的走路活動，以2025年雙北世界壯年運動會為中程目標，健康達人們相約參與「雙北世界壯年運動會」，和來自世界一百多個國家的好手們同場競技，在自己的土地上，測試參與「健康達人挑戰賽」的績效。