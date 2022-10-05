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桌球世團賽／中華女團直落三勝印度 晉級8強戰新加坡

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
在中國大陸成都舉行的世界桌球團體錦標賽，中華女子代表隊今天遭遇印度，最終以直落三獲勝，搶下8強賽門票。 新華社
在中國大陸成都舉行的世界桌球團體錦標賽，中華女子代表隊今天遭遇印度，最終以直落三獲勝，搶下8強賽門票。 新華社

在中國大陸成都舉行的世界桌球團體錦標賽展開16強賽賽程，中華女子代表隊今天遭遇印度，最終以直落三獲勝，搶下8強賽門票。

這次桌球世團賽，我國男團在分組賽3連敗無緣晉級，女團2勝1敗搶下龍頭、晉級到16強賽，今天遭遇第5組排名第2晉級16強的印度。

中華隊在首點賽事由一姊陳思羽打頭陣，面對世界排名第44名的芭特拉（Manika Batra），雙方生涯過去曾4度交手，陳思羽拿下3勝1敗，不過最近在匈牙黎公開賽由芭特拉拿下勝利；今天兩人再度碰頭，陳思羽一路壓著對手打，僅花不到半小時就以11：7、11：9、11：3直落三勝出，為中華隊先馳得點。

我國第二點由世界排名35的鄭怡靜出戰世界77名的阿庫拉（Sreeja Akula），也是雙方生涯的首度交手，鄭怡靜以11：8、5：11、11：6、11：9勝出，幫助中華隊以2：0率先聽牌。

第三點劉馨尹與對手展開激烈拉鋸，最終以3：2勝出成功關門，幫助中華隊搶下8強賽門票。

中華隊在擊敗印度晉級8強後，接下來將遭遇新加坡，新加坡女團這次由世界排名第54名的曾尖領銜，不僅在預賽率隊擊敗南韓，今天16強賽迎戰捷克的賽事，更獨挑2點並且都以直落三勝出，包括擊敗世界排名第28名的捷克一姊馬特洛娃（Hana Matelova），目前個人維持全勝姿態。

曾尖生涯與陳思羽、鄭怡靜交手，分別有1勝1敗、1勝0敗的對戰成績，將是中華隊力拚4強的強力對手。

中華隊 陳思羽 鄭怡靜

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