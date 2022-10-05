LPGA／對高球又愛又恨 生涯9冠南韓名將崔羅蓮結束18年生涯

生涯9度拿下LPGA冠軍的南韓高球名將崔羅蓮，今天宣布結束長達18年的職業生涯，她強調做出退役決定是經過長時間的思考，生涯至今也已經沒有什麼遺憾。

與我國前球后曾雅妮同樣在2008年加入LPGA的崔羅蓮，過去曾多次來台參加LPGA賽事，加上亮麗的外表，在國內球迷間也擁有相當高的人氣，不過在曾雅妮仍持續在場上奮戰下，34歲的崔羅蓮在今天宣布退休。

「經過長時間的考慮，我做出了一個艱難的決定。」崔羅蓮在今天透過經紀公司發布退休聲明說道：「我將停止打高爾夫球，這是我的一生，有時候我非常喜歡它，有時候也非常討厭它。」

崔羅蓮強調現在是宣布退役的合適時機，因為生涯至今已經沒有什麼遺憾，「我整個生涯都在努力工作，沒有什麼好感到羞恥或是覺得遺憾的，這不是一個容易的決定，但我想做對自己最好的事情。」

崔羅蓮在2004年就以高中生身份贏得KLPGA冠軍頭銜，並在同年轉入職業，2008年展開LPGA生涯，不過在年度最佳新秀球員爭奪中敗給曾雅妮，而她LPGA生涯至今已奪下9座冠軍，其中包括2012年美國女子公開賽冠軍。

對於退休後的生涯規劃，崔羅蓮強調她仍會透過YouTube頻道和業餘愛好者課程、比賽與高球保持關係，「即使我贏得比賽時，我也會感到孤獨和疲憊，但我現在對於人生的新篇章充滿期待，我會盡力與年輕選手分享我的經驗和知識，因為我知道巡迴賽有多麽孤單，我想讓他們知道，有時候你也該看看鏡子中的自己，告訴自己是一個多偉大的球員，為自己感到驕傲也愛自己。」