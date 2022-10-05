快訊

三重警抓錯人讓他渾身傷 警政署要求新北警局長道歉、調查嚴懲

「登山女神」遭爆居檢外出與富商幽會 指揮中心：若屬實最重罰100萬

LPGA／對高球又愛又恨 生涯9冠南韓名將崔羅蓮結束18年生涯

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
生涯9度拿下LPGA冠軍的南韓高球名將崔羅蓮，今天宣布結束長達18年的職業生涯。 歐新社
生涯9度拿下LPGA冠軍的南韓高球名將崔羅蓮，今天宣布結束長達18年的職業生涯。 歐新社

生涯9度拿下LPGA冠軍的南韓高球名將崔羅蓮，今天宣布結束長達18年的職業生涯，她強調做出退役決定是經過長時間的思考，生涯至今也已經沒有什麼遺憾。

與我國前球后曾雅妮同樣在2008年加入LPGA的崔羅蓮，過去曾多次來台參加LPGA賽事，加上亮麗的外表，在國內球迷間也擁有相當高的人氣，不過在曾雅妮仍持續在場上奮戰下，34歲的崔羅蓮在今天宣布退休。

「經過長時間的考慮，我做出了一個艱難的決定。」崔羅蓮在今天透過經紀公司發布退休聲明說道：「我將停止打高爾夫球，這是我的一生，有時候我非常喜歡它，有時候也非常討厭它。」

崔羅蓮強調現在是宣布退役的合適時機，因為生涯至今已經沒有什麼遺憾，「我整個生涯都在努力工作，沒有什麼好感到羞恥或是覺得遺憾的，這不是一個容易的決定，但我想做對自己最好的事情。」

崔羅蓮在2004年就以高中生身份贏得KLPGA冠軍頭銜，並在同年轉入職業，2008年展開LPGA生涯，不過在年度最佳新秀球員爭奪中敗給曾雅妮，而她LPGA生涯至今已奪下9座冠軍，其中包括2012年美國女子公開賽冠軍。

對於退休後的生涯規劃，崔羅蓮強調她仍會透過YouTube頻道和業餘愛好者課程、比賽與高球保持關係，「即使我贏得比賽時，我也會感到孤獨和疲憊，但我現在對於人生的新篇章充滿期待，我會盡力與年輕選手分享我的經驗和知識，因為我知道巡迴賽有多麽孤單，我想讓他們知道，有時候你也該看看鏡子中的自己，告訴自己是一個多偉大的球員，為自己感到驕傲也愛自己。」

崔羅蓮 LPGA 曾雅妮

延伸閱讀

高球／「艱難的決定」 LPGA9冠名將崔羅蓮宣布退休

試射飛彈反制北韓卻意外墜毀釀恐慌 南韓軍方致歉

南韓F-15戰機發射兩枚炸彈 反制北韓射飛彈

高球／TLPGA大大數位女子高球公開賽 陳宇茹守住冠軍

相關新聞

LPGA／對高球又愛又恨 生涯9冠南韓名將崔羅蓮結束18年生涯

生涯9度拿下LPGA冠軍的南韓高球名將崔羅蓮，今天宣布結束長達18年的職業生涯，她強調做出退役決定是經過長時間的思考，生...

田徑／標槍新希望！黃潮鴻擲破城市盃大會紀錄

國中就有「最強國中生」美譽的我國標槍小將黃潮鴻，今天在新北市城市盃田徑公開賽再度擲出超過70公尺成績，最後一擲獲得破大會...

高球／「艱難的決定」 LPGA9冠名將崔羅蓮宣布退休

34歲南韓高爾夫好手崔羅蓮今日宣布退休，11月11日舉行的KLPGA SK電信錦標賽將是她職業生涯最後一戰，對此她表示「這是一個不容易的決定。」 2004年崔羅蓮以高中生身份拿下KLPGA 冠軍

中華奧會慶百年 繪畫競賽破8百件響應

為慶祝百周年慶，中華奧會今年舉辦一系列慶祝活動，希望有更多民眾參與奧林匹克活動，其中「百周年兒童繪畫競賽」從5月1日起跑...

影／自由車環台賽路線途經佛陀紀念館 感受宗教之美

2022國際自由車環台賽第4站賽事今早在高雄登場，有來自26國的120名選手挑戰155公里賽程，路線途經人口稠密的都市以...

東京網賽／曾俊欣不敵澳洲壞小子：知道與頂尖選手差距

我國網球一哥曾俊欣，昨天在東京公開賽男單首輪遭遇世界排名20的「澳洲壞小子」基里洛斯，兩人生涯首度對決，今年狀況極佳的基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。