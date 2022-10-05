高球／「艱難的決定」 LPGA9冠名將崔羅蓮宣布退休

34歲南韓高爾夫好手崔羅蓮今日宣布退休，11月11日舉行的KLPGA SK電信錦標賽將是她職業生涯最後一戰，對此她表示「這是一個不容易的決定。」

2004年崔羅蓮以高中生身份拿下KLPGA 冠軍頭銜，並在2008年正式加入LPGA巡迴賽，當年即獲得亞軍，生涯在LPGA共拿下9座冠軍，前次在LPGA封后要追溯到2015年6月的阿肯色錦標賽。

崔羅蓮透過經紀公司發表聲明，表示「經過長時間的考慮，我做出了一個艱難的決定，我將停止打高爾夫球，那是我的一生。」同時也表示，將會協助年輕的高球選手繼續前進，「我會盡力分享我的經驗。」

崔羅蓮的最後一場LPGA賽事是10月的BMW女子錦標賽，KLPGA SK電信錦標賽將是她職業生涯最後一戰。崔羅蓮也表示將透過個人YouTube頻道及業餘課程，保持和高爾夫球的聯繫。