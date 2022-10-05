中華奧會慶百年 繪畫競賽破8百件響應

為慶祝百周年慶，中華奧會今年舉辦一系列慶祝活動，希望有更多民眾參與奧林匹克活動，其中「百周年兒童繪畫競賽」從5月1日起跑徵件，邀請全國各地小學同學發揮巧思，揮灑創意，以不同的視野來詮釋運動的力與美，到9月截止共收穫835件作品。

中華奧會今天公告得獎名單，並將在11月擇期舉辦簡單隆重的頒獎典禮。

此次繪畫主題包括奧林匹克精神、中華奧會百周年、奧林匹克運動會及奧運運動項目等四大主題，比賽分為國小低年級、中年級、高年級共3組，各組選出特優5名、優選5名及佳作20名，分別獲得5000元、3000元及1000元獎學金及獎狀。

中華奧會主席林鴻道主席，藝術是古代奧運會中本來就有的競賽項目，現代奧運會是直到1912年第5屆奧運會才開始將藝術項目列入競賽項目。分別列有文學、音樂、繪畫、雕刻及建築等五個競賽項目，之後又陸續發展11至13個競賽項目。

由於藝術競賽始終缺乏客觀的評分標準，評審工作遭到許多困難，也引起許多的爭議，因此1948年第14屆奧運會是最後一次有藝術項目的競賽，以後即改變形式，改變為藝術展覽或表演，藉以維持奧運文化的傳統與氣質。

林鴻道特別強調，我國兒童繪畫水準很高，國內外常獲佳績，民國89年中華奧會也曾配合國際奧會舉辦2000年世界兒童及青少年藝術競賽，選出30件作品寄至國際奧會參加世界競賽，結果我國在三組24個獎項中獲得6個獎項，其中還包括兒童組第一名的殊榮，佔所有獎項的四分之一，總成績居參賽國之冠，成績十分豐碩，國際奧會也對我國在推廣藝術方面所做的努力表示肯定與讚許。

中華奧會今年再度舉辦兒童繪畫比賽，讓學童有創意揮灑的舞台，雖然上半年仍受疫情因素，影響創作時程，但全國各地小朋友依舊踴躍投稿參賽，共收到835件作品；本次參賽作品踴躍且創作水準提高，評選委員一致同意增加「入選」獎項，致發獎狀及紀念品，給學童實質的鼓勵與肯定，並為藝術教育奠定良好的基礎。

中華奧會百周年兒童繪畫競賽獲獎名單：

《低年級組》

「特優」：梁之寧、林榆甯、白昀仟、劉郁芃、張恩荀

「優選」：朱宸瑩、林恩澤、許芯嘉、林語蓉、林宸羽

「佳作」：潭子洋、陳榆皓、莊語安、鍾宇航、趙亮瑜、熊妍瑄、謝曜宇、簡奕寶、蔡昀珊、黃采歆、黃昱瀚、李以珩、王晨緁、劉鈺薰、姚允樂、賴秧珵、許庭嘉、萬君穎、洪士勛、吳睿盛

《中年級組》

「特優」：賴暐杰、王又葳、卓芷筠、許哲瑋、張宸睿

「優選」：郭宥芯、鄭凱丞、許廷睿、張巧霏、蘇俐綺

「佳作」：吳紜宣、林芯彤、李佳芸、黃妍妮、唐旋真、簡妧宸、許凱傑、李昕宜、余詠晴、鍾采邑、盧安宥、戴于甯、徐品胤、陳映絜、陳映淮、楊謹瑜、康綺、張恩熹、魏銘晉、陳炫燁

《高年級組》

「特優」：黃紫葳、范妘瑄、賴依岑、楊皓鈞、湯頤

「優選」：劉又綺、林玗錚、陳榆晴、黃夏涵、王彥澄